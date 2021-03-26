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Девушка получила ожог после возгорания зарядки смартфона
Источник материала: Onliner
Загоревшийся кабель при зарядке iPhone оставил на щеке 17-летней англичанки Эми Холл сильный ожог. Подробности происшествия
Девушка поставила iPhone на зарядку и ложилась спать. Смартфон, судя по всему, оказался под одеялом. Вскоре Эми увидела, что одеяло загорелось. Англичанка позвала на помощь маму, которая смогла потушить огонь. Инцидент произошел 18 марта, но известно о нем стало лишь сейчас.
Судя по всему, девушка использовала оригинальный кабель Apple и зарядное устройство стороннего производителя. Что именно вызвало возгорание, пока неизвестно. Представители Apple заявили, что остаются на связи с пострадавшей и выясняют причины инцидента.
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения USB Type-C, выходная мощность 25 Вт, быстрая зарядка
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Загоревшийся кабель при зарядке iPhone оставил на щеке 17-летней англичанки Эми Холл сильный ожог. Подробности происшествия сообщает ресурс Birmingham Mail.Читать далее…
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