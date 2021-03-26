Девушка получила ожог после возгорания зарядки смартфона

Источник материала: Onliner

Загоревшийся кабель при зарядке iPhone оставил на щеке 17-летней англичанки Эми Холл сильный ожог. Подробности происшествия сообщает ресурс Birmingham Mail.

Девушка поставила iPhone на зарядку и ложилась спать. Смартфон, судя по всему, оказался под одеялом. Вскоре Эми увидела, что одеяло загорелось. Англичанка позвала на помощь маму, которая смогла потушить огонь. Инцидент произошел 18 марта, но известно о нем стало лишь сейчас.

Судя по всему, девушка использовала оригинальный кабель Apple и зарядное устройство стороннего производителя. Что именно вызвало возгорание, пока неизвестно. Представители Apple заявили, что остаются на связи с пострадавшей и выясняют причины инцидента.