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Девушка получила ожог после возгорания зарядки смартфона

26.03.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Загоревшийся кабель при зарядке iPhone оставил на щеке 17-летней англичанки Эми Холл сильный ожог. Подробности происшествия сообщает ресурс Birmingham Mail.

Девушка поставила iPhone на зарядку и ложилась спать. Смартфон, судя по всему, оказался под одеялом. Вскоре Эми увидела, что одеяло загорелось. Англичанка позвала на помощь маму, которая смогла потушить огонь. Инцидент произошел 18 марта, но известно о нем стало лишь сейчас.

Судя по всему, девушка использовала оригинальный кабель Apple и зарядное устройство стороннего производителя. Что именно вызвало возгорание, пока неизвестно. Представители Apple заявили, что остаются на связи с пострадавшей и выясняют причины инцидента.

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Загоревшийся кабель при зарядке iPhone оставил на щеке 17-летней англичанки Эми Холл сильный ожог. Подробности происшествия сообщает ресурс Birmingham Mail.Читать далее…
 
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