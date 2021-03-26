Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, 24 марта около 20:50 водитель, управляя автомобилем Skoda, двигался по местному проезду со стороны улицы Пирогова в направлении улицы Серова, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault.

Как сообщается, пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

— В ходе разбирательства установлено, что виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 3,43 промилле в выдыхаемом воздухе, — рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении водителя составлено два административных протокола, предусмотренных ч. 12 ст. 18.13 КоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки»), ч. 2 ст. 18.15 КоАП(«Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле»).

Напомним, в новом КоАП разделили степень опьянения за рулем (ст. 18.15). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) штрафуют на 100 б. в. (2900 рублей) и лишают прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывают штрафом в 200 б. в. (5800 рублей) и пятью годами лишения прав. Такие последствия (200 б. в. и 5 лет лишения) наступают как за вождение в сильном опьянении (в том числе наркотическом), так и за употребление спиртного после ДТП, после подачи сигнала об остановке для прохождения проверки и за отказ от медосвидетельствования.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Читайте также: