Как защитить Telegram от взлома: главные и простые правила

Источник материала: Onliner

Современное программное обеспечение и онлайн-сервисы имеют достаточную степень защиты, которая обеспечивает неприкосновенность персональных данных. Иногда случаются утечки, однако обычно они прямо или косвенно связаны с наличием в цепочке «человеческого фактора». Сегодня напомним о некоторых базовых правилах обеспечения безопасности в мессенджере Telegram.

1. Включите двухфакторную авторизацию (иначе — двухэтапная аутентификация)

Если вы не впитали с молоком матери правило активировать двухфакторную авторизацию в абсолютно любом приложении или сервисе, нужно сделать это прямо сейчас. У вас не должно быть иллюзий о том, что раз ваш телефон у вас в кармане и в Telegram стоит сложный пароль уровня 1q2w3e4r5t6y, вас не взломают. Сегодня важнее не пароль, который можно потерять или засветить, а дополнительные инструменты.

Telegram сделал все, чтобы настроить безопасность в один присест: не нужно лазить по меню, достаточно войти в настройки и перейти в «Конфиденциальность».

Здесь вы активируете двухэтапную аутентификацию, задаете пароль и почту для его получения. Желательно выбрать новый и неизвестный ранее пароль: мошенники знают, что обычно люди используют одно кодовое слово для всего.

Отметим, что на Android двухфакторная аутентификация в настройках именно так и называется. А на iOS в русскоязычной версии приложения Telegram «двухфакторка» указана как «облачный пароль».

2. Проверяйте «Активные сеансы»: в них перечислены все устройства, с которых вы входили в учетную запись Telegram. Это могут быть компьютеры и смартфоны ваших друзей, рабочие компьютеры, где вы, например, воспользовались веб-версией Telegram, ваши старые телефоны и так далее. Здесь можно завершить все остальные сессии, оставив авторизованной лишь на том устройстве, с которого вы проводите настройки мессенджера.

3. Пройдитесь по всем пунктам в закладке «Конфиденциальность»: здесь есть подробное описание каждой функции. В частности, есть запрет на просмотр вашего номер телефона (найти вас можно будет только по никнейму, если это, опять же, разрешено в настройках). В настройках можно посмотреть, кто уже видит ваш номер.

4. Запретите включения вас в группы, каналы — такие действия не стоит разрешать для всех, в лучшем случае — для ваших контактов. Можно отключить данные функции вовсе и лишь при необходимости активировать — доверенное лицо добавило вас в чат, например, после чего вы снова активируете запрет на такие действия. Да, это требует лишних телодвижений и времени, но потеря аккаунта — хуже. Запретите звонки тем, кто не включен в список контактов.

5. Важный пункт — «Пересылка сообщений». В нем стоит полностью отключить ссылку на вашу учетную запись, а ваши контакты и так вас знают. Тогда, если кто-то процитирует ваше сообщение или перешлет его в сторонний чат, группу и так далее, никто не сможет перейти в ваш профиль по ссылке, «привязанной» к имени (никнейму).

6. Скройте фотографию профиля вашей учетной записи либо для всех, либо (и это обязательный минимум) для тех, кто не внесен в список ваших контактов.

7. Проверьте «синхронизацию контактов» — она обеспечивает хранение данных в облаке и синхронизацию списков контактов с адресной книгой телефона. Если функция активна, все, кто записан в вашей телефонной книге (не Telegram, а именно мобильника), смогут связаться с вами через мессенджер (как и вы с ними). Иногда данную функцию рекомендуют отключить, так как обычно в телефонной книге есть немало малознакомых людей, в том числе случайных.