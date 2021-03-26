Белорусские власти выстраивают схемы заимствований в условиях блокады внешнего финансирования

Источник материала: АФН

Пока политологи и эксперты твердят о некоем новом взвешенном отношении России к Беларуси, рассуждают о договоренностях и обязательствах в сфере транзита власти в синеокой, в экономической сфере всё выглядит с точностью наоборот.

Россия помогает и, судя по всему, готова дальше помочь режиму Лукашенко пережить возможную финансовую блокаду со стороны цивилизованного мира.

РФ уже предоставила Беларуси $1,5 млрд. «экстренного кредитования» ($500 млн. поступят в этом году) через госкредит и кредит ЕАБР И хотя эти деньги предоставлены в первую очередь для того, чтобы Минск не допустил просрочек по исполнению своих обязательств перед РФ и ее субъектами хозяйствования, что может плохо повлиять на котировки акций (Газпрома. Сбера и т.д.), такая помощь существенно облегчает жизнь агрохунте. Кроме того, Лукашенко получил еще 2 года «свободы» до начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС.

Нелегитимное правительство хочет выпустить гособлигации Беларуси на Московской бирже. Организаторами эмиссии, скорее всего, станут «Сбербанк» и ВТБ

Сегодня телеграм-канал Народного антикризисного управления сообщил, что Беларусь планирует размещение гособлигаций на Московской бирже. Организаторами выпуска станут «Сбербанк» и ВТБ.

НАУ напоминает российским банкам, что «нынешнее правительство Беларуси, как и руководство Нацбанка страны, не является легитимным», пугает, что «инициирует проверку правомерности договоров российских банков с нелегитимным правительством», а это чревато «санкциями ЕС и США против банков, которые будут заниматься выпуском гособлигаций Беларуси», предупреждает о репутационных и финансовых потерях, кивая в сторону разогнанного вокруг евробондов хайпа: «стоимость еврооблигаций Беларуси падает, растет риск дефолта гособлигаций страны».

Но пока котировки евробондов Беларуси вместо дальнейшего падения медленно восстанавливаются – по данным на 25 марта дисконт на бонды с погашением в 26 году составил 201,5 базисных пункта, на бонды с погашением в 31 году – 575 базисных пунктов. Для сравнения, вторичные торги эти бумагами летом прошлого года стартовали с дисконтом в соответственно 923 и 907 базисных пунктов.

Но помимо евробондов есть иные, куда более тревожные схемы финансирования агрохунты, стоящие пристального внимания. Не так давно прошло сообщение о том, что ЕАБР предоставит Белэнерго €101,2 млн на покупку турбин Siemens для строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт. Деньги под этот проект ЕАБР привлек у европейских банков. Сообщение наделало много шума в медийном пространстве.

Между тем, незамеченным осталось дежурное сообщение Минфина РБ о том, что всё тот же ЕАБР 22 марта 2021 года заключил депозитарный договор с Республиканским центральным депозитарием ценных бумаг на открытие счета «депо».

Это скромное юридическое действие позволит ЕАБР, привлекая на Западе долгие дешевые деньги, напрямую, как обычном финансовому участнику рынка РБ, без заключения всяких программ и меморандумов, покупать гособлигации Минфина, Нацбанка и Банка развития на вторичных торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (то есть предоставлять финансирование агрохунте), а еще покупать и, самое главное, получать в залог акции белорусских предприятий.

Для ЕАБР – это бизнес. Для Беларуси - ?.