Карбалевич: Официальный Минск начал опасную игру, выиграть в которой у него шансов почти нет

Однако сейчас “наезд” на СПБ носит гораздо более серьезный характер. Уголовное дело возбуждено по “тяжелой” статье. Одновременно удар наносится не только по СПБ, но и косвенным образом по польскому образованию, которое проводится под «крышей» этого союза.

Причем вся кампания против Польши и СПБ разворачивается явно искусственно. Представителей Союза поляков Беларуси обвиняют в том, что незаконные действия они осуществляют с 2018 года. Получается, что три года этого не замечали? Или вот обвинение в “реабилитации нацизма” структур (Армия Крайова), которые всю войну воевали с нацистами.





В заявлении Генпрокуратуры СПБ обвиняется, в частности, и в награждении “антисоветских бандформирований”, совершавших убийства белорусского населения. Сама терминология наводит на мысль, что до сих пор в Беларуси антисоветизм — это крамола, за которую следует преследовать.





Возникает естественный вопрос: зачем это делается?





Думаю, здесь власти стремятся реализовать несколько целей. Прежде всего, нужен постоянный внешний враг. Польша подходит для этого наиболее. Здесь можно пробудить исторические комплексы. С территории Польши вещает “Белсат”, администрируются телеграмм-каналы, один из которых создал фильм “Золотое дно”.





Также можно предположить, что в процессе зачистки всей инфраструктуры гражданского общества, которая происходит в последние месяцы, дошла очередь и до СПБ. Тем более что этому Союзу помогает Польша. А в Беларуси проживает около 400 тысяч поляков. Существуют опасения властей, что СПБ может возглавить такую силу и увлечь ее штурмом режима. Реальность и представление о реальности — разные вещи.





Кроме того, действует логика эволюции этого режима. Для ужесточения, расширения репрессий должно быть идеологическое обоснование. Нужен понятный внутренний враг, которого можно легко обозначить. Тех, кого Лукашенко называет “протестунами”, как-то трудно идентифицировать, это какая-то абстракция. А вот выставить в такой роли поляков кажется удачным вариантом. Тем более что за ними стоит Варшава, которая проводит четко антилукашенковскую политику.





А почва для этого подготовлена. Антипольская кампания началась в Беларуси сразу после выборов 9 августа прошлого года. Лукашенко обвинил Польшу в намерениях начать войну и присоединить Гродненскую область. Планируемый на 17 сентября новый праздник – День народного единства – также имеет отчетливо антипольский характер. Полагаю, что история вокруг бывшего руководителя костела в Беларуси Тадеуша Кондрусевича – из того же ряда.





Тут интересно вот что еще. Лукашенко на протяжени 6 лет не раз хвастался, что в Беларуси, в отличие от других стран, нет межнациональных и межрелигиозных конфликтов. И выдавал это за свою заслугу. Теперь же, похоже, он готов пожертвовать этим достижением. Межнациональный мир – это еще одна жертва ради удержания власти.





Все это может иметь негативные международные последствия. Репрессии против СПБ, которые в Польше рассматривают как репрессии против белорусских поляков, уже вызвали жесткую реакцию Варшавы. Если белорусско-польский дипломатический конфликт пойдет по пути эскалации (закрытие посольств), то в поддержку Польши выступит ЕС. Так бывало уже в прошлом. Преследование национальных меньшинств (как и журналистов, правозащитников) — это, с точки зрения европейских ценностей, переход определенной границы. Упомянутые действия белорусских властей выглядят как искусственное сжигание мостов. В таком случае новый пакет экономических санкций ЕС (причем сильнейших, чем раньше) будет гарантирован.







