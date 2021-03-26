"Наша ніва" заявила о взломе своего телеграм-канала

информации издания, ночью неизвестные временно захватили телеграм-канал, взломав аккаунты трех сотрудников, в том числе заместителя главного редактора. Поиздания, ночью неизвестные временно захватили телеграм-канал, взломав аккаунты трех сотрудников, в том числе заместителя главного редактора.





В результате было изменено название телеграм-канала на непристойное, удалены все новости за 25 марта. Неизвестные также стали блокировать подписчиков, успев удалить порядка 1300.





В итоге «Нашей ніве» удалось вернуть контроль над телеграм-каналом. Издание утверждает, что взломщики не смогли получить персональную информацию подписчиков, но у них в руках оказалась переписка заместителя главного редактора Змитра Панковца.