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Тима Белорусских признал вину в употреблении наркотиков - дело передали в суд

26.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело Тимы Белорусских получило новый виток. На днях оно было передано в суд.


22-летнему музыканту Тиме Белорусских и его 25-летнему знакомому инкриминируется незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Как утверждает следствие, Тима Белорусских и его знакомый в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное и 0,0375 грамма амфетамина у них нашли при обыске. В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. После этого материалы ушли в прокуратуру.

«После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч. 1 ст. 328 УК», — сообщили в прокуратуре. По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Все это время Тима Белорусских был под домашним арестом после внесенного залога. А его приятель находился под стражей. Прокурор, направивший дело в суд, оставил им меру пресечения без изменения.

Напомним, сам Тима поначалу пытался отрицать факт его задержания, и даже выдал в инстаграме серию сторис, в которых утверждал: 

«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально, потому что очень много диванных пацанов, наших комментаторов. В общем, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, где-то видите - это неправда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все как всегда. Наркотики - это плохо, это надо понимать. Не знаю, что вы там почитали. Расходимся».

Но вместе с тем в интернете появилась фотография, на которой Тимофей Морозов (настоящая фамилия артиста) c отнюдь не радостным выражением лица находится в милиции, при этом руки у него заведены за спину.

Как рассказала одна из активисток движения «Матери 328» Лиана Шуба (это объединение родителей тех, кто сидит по «наркотической статье»), она впервые слышит о том, чтобы попавшегося с наркотиками оставляли бы дома под залогом:

- С нашими детьми такого никогда не было. Даже несовершеннолетних, когда задерживали, сразу заключали под стражу. Было громкое дело два года назад, когда задержали 15-16 летних по 328 часть 4 – их сразу под стражу заключили. Что грозит Тимофею? Если он не был в разработке и не провоцировали на сбыт, а задержали только за хранение, то по первой части может получить ограничение свободы с отсрочкой, либо лишение свободы – на усмотрение суда. Так что, есть вероятность, что тюрьмы ему удастся избежать, - говорит Лиана Шуба.

Тима Белорусских - один из самых популярных белорусских артистов нового поколения. Он прославился благодаря песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка», выпустил два альбома: «Твой первый диск — моя кассета» и «Моя кассета — твой первый диск».
 
 
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Дело Тимы Белорусских получило новый виток. На днях оно было передано в суд.
 
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