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Сами и снарядили? МВД заявило о задержании людей с топорами и заточками

26.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в четверг задержали группу людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, топорами и заточками, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, находящейся в "черном" списке ЕС.

"Во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики", - утверждается в сообщении.

Напомним, ранее о готовящихся провокациях со стороны спецслужб заявляли представители демократической оппозиции, а глава КГБ Иван Тертель утверждал, что правоохранителям стало "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в четверг задержали группу людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, топорами и заточками, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря...
 
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