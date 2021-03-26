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A1 снова на четыре дня устроил скидки на смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei
Источник материала: Tut.by
А1 на четыре дня, с 26 по 29 марта, снизил цены на некоторые устройства компаний Samsung, Xiaomi и Huawei. Об этом говорится на официальном сайте компании.
В материале оператора приводится таблица с гаджетами, на которые предоставляется скидка, и их новыми и обычными ценами. Для получения скидки на определенные устройства следует ввести промокоды («Samsung», «HUAWEI»). Но там же уточняется: девайсы по сниженным ценам можно приобрести как в онлайн-магазине А1, так и в «фирменных магазинах компании либо у официальных дилеров».
Самый большой дисконт дается на
Среди более доступных по цене смартфонов есть, например,
Есть скидки и на гаджеты-компаньоны. Так, беспроводные наушники
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В материале оператора приводится таблица с гаджетами, на которые предоставляется скидка, и их новыми и обычными ценами.
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