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A1 снова на четыре дня устроил скидки на смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei

26.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А1 на четыре дня, с 26 по 29 марта, снизил цены на некоторые устройства компаний Samsung, Xiaomi и Huawei. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Фото: camilo jimenez / Unsplash

В материале оператора приводится таблица с гаджетами, на которые предоставляется скидка, и их новыми и обычными ценами. Для получения скидки на определенные устройства следует ввести промокоды («Samsung», «HUAWEI»). Но там же уточняется: девайсы по сниженным ценам можно приобрести как в онлайн-магазине А1, так и в «фирменных магазинах компании либо у официальных дилеров».

Самый большой дисконт дается на Huawei P40 Pro — он предлагается за 2149 рублей (минус 650 рублей). Обычный Huawei P40 стоит 1599 рублей (минус 400 рублей). Флагманский смартфон Samsung — Galaxy Note20 Ultra — отдают за 3299 рублей (минус 200 рублей), модель попроще, Galaxy S20 FE, оценили в 1649 рублей (минус 100 рублей).

Среди более доступных по цене смартфонов есть, например, Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 ГБ) — за него сейчас просят 669 рублей (минус 70 рублей). А более новый Redmi Note 9T (128 ГБ) стоит 749 рублей (минус 50 рублей). Наконец, за Redmi Note 9S (128 ГБ) сейчас нужно выложить 639 рублей (минус 90 рублей).

Есть скидки и на гаджеты-компаньоны. Так, беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live стоят 409 рублей (минус 70 рублей). А, скажем, Huawei Band 4 Pro стоит 129 рублей (минус 40 рублей).

 
 
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В материале оператора приводится таблица с гаджетами, на которые предоставляется скидка, и их новыми и обычными ценами.
 
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