Какие курсы доллара и евро установили обменники 26 марта

Источник материала: Tut.by

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 марта снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 26 марта

На торгах курс доллара снизился на 0,11% — до 2,6251 рубля (данные на 10.23), евро упал на 0,4% — до 3,0911 рубля (данные на 10.20), а курс российского рубля вырос на 0,42% — до 3,4669 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.14).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,625 рубля (Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке, Технобанке — 2,623 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,094 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,092 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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