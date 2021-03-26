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Вас зовут на спектакль Сергея Безрукова по одной из главных пьес Чехова

26.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спектакль режиссера Сергея Безрукова, поставленный по одной из самых известных пьес мирового театрального репертуара «Дядя Ваня» Антона Чехова, сыграют 12 июня в Центральном доме офицеров. Билеты уже в продаже.


Фото предоставлено организаторами

Известный российский актер и режиссер Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишенной взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на «драму провинциальной жизни» — главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви, и в вере, дарующей эту любовь. Утекающая жизнь, посвященная самоедству и поклонению миражам и кумирам, только ширит пустоту, пожирая все благородное. Неспособность, боязнь любви погружают героев в болото пошлости. Время для персонажей упущено, возникшие в имении Войницких страсти, как распрямившаяся пружина, разрушают все вокруг и окончательно перемалывают жизнь умных, добрых, талантливых когда-то людей.

«Когда нет настоящей жизни, то живут миражами», — говорит дядя Ваня. И все герои истово следуют и поклоняются своим миражам и иллюзиям. И главное свойство души — любовь, здесь оборачивается или пошлым фарсом, или демонстративной жертвой, а то и просто сияет неживым, призрачным светом из прошлого. Отказ от витальности, таланта, потеря веры в Бога, в себя как в источник божественной любви, оборачивается нарушением законов жизни человеческой души.


Фото предоставлено организаторами

Главную роль в спектакле исполняет сам Сергей Безруков. Кроме него, на сцене появятся актеры театра и кино Антон Хабаров, Карина Андоленко, Диана Егорова, Григорий Фирсов, Ольга Смирнова, Елена Цагина и Михаил Шилов. Премьера постановки состоялась 11 декабря 2020 года в Московском Губернском театре и теперь едет в Минск.

Когда: 12 июня, 19.00
Где: Центральный дом офицеров
Сколько: от 50 до 220 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Спектакль режиссера Сергея Безрукова, поставленный по одной из самых известных пьес мирового театрального репертуара «Дядя Ваня» Антона Чехова, сыграют 12 июня в...
 
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