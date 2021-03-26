Заработать на коротких вкладах в рублях можно все меньше: ставки снова снизились

Снижение процентных ставок по рублевым вкладам до трех месяцев продолжается. FINANCE.TUT.BY изучил условия вкладов и собрал в обзоре самые выгодные предложения.
В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 2 месяцев и на 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячу рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 25 марта.
Безотзывные вклады до 2 месяцев
Ставки по самым коротким вкладам в рублях за прошедший месяц снизились на 0,3−5 п.п. Месяц назад лучшая ставка достигала 19%, сейчас — 18,6%. Восемь вкладов до двух месяцев можно оформить под 18,5−18,6%. Об условиях лучших вкладов в таблице.
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн)
18,6% — онлайн, 18,5% — офлайн (фиксированная), без изменений; 65 дней; от 20 BYN; нет; нет
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
18,6% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); нет; нет
Беларусбанк,
Беларусбанк- онл@йн
18,6% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 50 BYN; нет; нет
Цептербанк,
Цептер Аккорд +
18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях
18,5% (фиксированная), -0,3 п. п; 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
18,5% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет
Белинвестбанк,
Личный выбор
18,5% онлайн и 18% офлайн (фиксированная), без изменений; 45 дней и 70 дней; от 50 BYN; да, первые 15 и 45 дней; да
МТБанк,
МТБелки
18,5% (СКО+9,75%), без изменений; 32 дня; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц
Самая низкая ставка на рынке коротких вкладов до двух месяцев, которые нельзя забрать раньше срока, — 8% годовых.
Отзывные вклады до 2 месяцев
Если открывать вклад с возможностью досрочного расторжения, то пять лучших принесут от 16 до 17,5%. Процентные ставки снизились на 0,5−5,8 п.п. Среди лучших вкладов самое большое снижение отмечено в БТА Банке: ставка изменилась с 18% до 16% годовых.
Вклады, представленные в обзоре, оформляются на срок от 35 до 60 дней. В БТА Банке и БНБ-Банке первоначальный взнос на вклад составляет 10 рублей, в других банках — 100 рублей.
16% онлайн, 15,5% офлайн (фиксированная); без изменений; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет
Франсабанк,
Результативный
17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
17,5% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да
БТА Банк,
Всё&Сразу
16% (фиксированная), -2 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да
Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло, e-Дуэт
16% (фиксированная), без изменений; 35 и 60 дней; от 100 BYN; нет; да
Минимальная ставка по другим вкладам в этой категории — 5,21% годовых.
Безотзывные вклады на 3 месяца
Снижение уровня процентных ставок в этой категории составило от 0,4 до 4 п.п. Правда, вклад рублевый вклад на три месяца все еще можно открыть под 19% годовых. Не изменились условия во Франсабанке и МТБанке — в этих двух банках ставка является максимальной. В обзоре представлены шесть вкладов под 18,6−19% годовых.
19% (фиксированная), без изменений; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет
МТБанк,
МТБелки
19% (СКО+10,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц
Беларусбанк,
Беларусбанк- онл@йн
18,91% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн)
18,8% — онлайн, 18,7% — офлайн (фиксированная); без изменений; 95 дней; от 20 BYN; нет; нет
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях
18,6% (фиксированная), -0,4 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
18,6% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); да, в течение 1-го месяца; да
В целом же ставки безотзывным вкладам на 3 месяца стартуют с 9%.
Отзывные вклады на 3 месяца
Среди лучших предложений по отзывным вкладам ставки изменились во Франсабанке (минус 0,3 п. п) и в БТА Банке (минус 1,6 п. п). Самая высокая ставка сегодня достигает 18%, на таких условиях есть вклады в трех банках. Далее — два вклада под 16−16,5% годовых.
В течение 1−2 месяцев вклады можно пополнять. Исключение — вклад МТБанка.