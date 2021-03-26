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Заработать на коротких вкладах в рублях можно все меньше: ставки снова снизились

26.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снижение процентных ставок по рублевым вкладам до трех месяцев продолжается. FINANCE.TUT.BY изучил условия вкладов и собрал в обзоре самые выгодные предложения.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 2 месяцев и на 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячу рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 25 марта.

Безотзывные вклады до 2 месяцев

Ставки по самым коротким вкладам в рублях за прошедший месяц снизились на 0,3−5 п.п. Месяц назад лучшая ставка достигала 19%, сейчас — 18,6%. Восемь вкладов до двух месяцев можно оформить под 18,5−18,6%. Об условиях лучших вкладов в таблице.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн)

18,6% — онлайн, 18,5% — офлайн (фиксированная), без изменений; 65 дней; от 20 BYN; нет; нет

Банк Дабрабыт,
Добры месяц

18,6% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); нет; нет

Беларусбанк,
Беларусбанк- онл@йн

18,6% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 50 BYN; нет; нет

Цептербанк,
Цептер Аккорд +

18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях

18,5% (фиксированная), -0,3 п. п; 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

18,5% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет

Белинвестбанк,
Личный выбор

18,5% онлайн и 18% офлайн (фиксированная), без изменений; 45 дней и 70 дней; от 50 BYN; да, первые 15 и 45 дней; да

МТБанк,
МТБелки

18,5% (СКО+9,75%), без изменений; 32 дня; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн)

18,6% — онлайн, 18,5% — офлайн (фиксированная), без изменений; 65 дней; от 20 BYN; нет; нет

Банк Дабрабыт,
Добры месяц

18,6% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); нет; нет

Беларусбанк,
Беларусбанк- онл@йн

18,6% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 50 BYN; нет; нет

Цептербанк,
Цептер Аккорд +

18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях

18,5% (фиксированная), -0,3 п. п; 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

18,5% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет

Белинвестбанк,
Личный выбор

18,5% онлайн и 18% офлайн (фиксированная), без изменений; 45 дней и 70 дней; от 50 BYN; да, первые 15 и 45 дней; да

МТБанк,
МТБелки

18,5% (СКО+9,75%), без изменений; 32 дня; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

Самая низкая ставка на рынке коротких вкладов до двух месяцев, которые нельзя забрать раньше срока, — 8% годовых.

Отзывные вклады до 2 месяцев

Если открывать вклад с возможностью досрочного расторжения, то пять лучших принесут от 16 до 17,5%. Процентные ставки снизились на 0,5−5,8 п.п. Среди лучших вкладов самое большое снижение отмечено в БТА Банке: ставка изменилась с 18% до 16% годовых.

Вклады, представленные в обзоре, оформляются на срок от 35 до 60 дней. В БТА Банке и БНБ-Банке первоначальный взнос на вклад составляет 10 рублей, в других банках — 100 рублей.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM

 16% онлайн, 15,5% офлайн (фиксированная); без изменений; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет

Франсабанк,
Результативный

17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

17,5% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да

БТА Банк,
Всё&Сразу

16% (фиксированная), -2 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да

Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло, e-Дуэт

16% (фиксированная), без изменений; 35 и 60 дней; от 100 BYN; нет; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM

 16% онлайн, 15,5% офлайн (фиксированная); без изменений; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет

Франсабанк,
Результативный

17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

17,5% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да

БТА Банк,
Всё&Сразу

16% (фиксированная), -2 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да

Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло, e-Дуэт

16% (фиксированная), без изменений; 35 и 60 дней; от 100 BYN; нет; да

Минимальная ставка по другим вкладам в этой категории — 5,21% годовых.

Безотзывные вклады на 3 месяца

Снижение уровня процентных ставок в этой категории составило от 0,4 до 4 п.п. Правда, вклад рублевый вклад на три месяца все еще можно открыть под 19% годовых. Не изменились условия во Франсабанке и МТБанке — в этих двух банках ставка является максимальной. В обзоре представлены шесть вкладов под 18,6−19% годовых.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

Франсабанк,
Верный расчёт

19% (фиксированная), без изменений; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет

МТБанк,
МТБелки

19% (СКО+10,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц

Беларусбанк,
Беларусбанк- онл@йн

18,91% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да

Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн)

18,8% — онлайн, 18,7% — офлайн (фиксированная); без изменений; 95 дней; от 20 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях

18,6% (фиксированная), -0,4 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

18,6% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); да, в течение 1-го месяца; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

Франсабанк,
Верный расчёт

19% (фиксированная), без изменений; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет

МТБанк,
МТБелки

19% (СКО+10,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц

Беларусбанк,
Беларусбанк- онл@йн

18,91% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да

Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн)

18,8% — онлайн, 18,7% — офлайн (фиксированная); без изменений; 95 дней; от 20 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях

18,6% (фиксированная), -0,4 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

18,6% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); да, в течение 1-го месяца; да

В целом же ставки безотзывным вкладам на 3 месяца стартуют с 9%.

Отзывные вклады на 3 месяца

Среди лучших предложений по отзывным вкладам ставки изменились во Франсабанке (минус 0,3 п. п) и в БТА Банке (минус 1,6 п. п). Самая высокая ставка сегодня достигает 18%, на таких условиях есть вклады в трех банках. Далее — два вклада под 16−16,5% годовых.

В течение 1−2 месяцев вклады можно пополнять. Исключение — вклад МТБанка.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM

 16,5% онлайн, 16% офлайн (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да

Франсабанк,
Результативный

18% (фиксированная), -0,3 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

18% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да

МТБанк,
МТБелки

18% (СКО+9,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц

БТА Банк,
Всё&Сразу

16,5% (фиксированная), -1,6 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM

 16,5% онлайн, 16% офлайн (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да

Франсабанк,
Результативный

18% (фиксированная), -0,3 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

18% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да

МТБанк,
МТБелки

18% (СКО+9,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц

БТА Банк,
Всё&Сразу

16,5% (фиксированная), -1,6 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да

Самая низкая ставка на рынке в этой категории — 6,21%.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом 13%. Следовательно реальная ставка по представленным в обзоре вкладам будет ниже.

 
 
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Снижение процентных ставок по рублевым вкладам до 3 месяцев продолжается. FINANCE.TUT.BY изучил условия вкладов и собрал в обзоре самые выгодные предложения.
 
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