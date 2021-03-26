Заработать на коротких вкладах в рублях можно все меньше: ставки снова снизились

Источник материала: Tut.by

Снижение процентных ставок по рублевым вкладам до трех месяцев продолжается. FINANCE.TUT.BY изучил условия вкладов и собрал в обзоре самые выгодные предложения.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 2 месяцев и на 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячу рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 25 марта.

Безотзывные вклады до 2 месяцев

Ставки по самым коротким вкладам в рублях за прошедший месяц снизились на 0,3−5 п.п. Месяц назад лучшая ставка достигала 19%, сейчас — 18,6%. Восемь вкладов до двух месяцев можно оформить под 18,5−18,6%. Об условиях лучших вкладов в таблице.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн) 18,6% — онлайн, 18,5% — офлайн (фиксированная), без изменений; 65 дней; от 20 BYN; нет; нет Банк Дабрабыт,

Добры месяц 18,6% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); нет; нет Беларусбанк,

Беларусбанк- онл@йн 18,6% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 50 BYN; нет; нет Цептербанк,

Цептер Аккорд + 18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях 18,5% (фиксированная), -0,3 п. п; 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 18,5% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Белинвестбанк,

Личный выбор 18,5% онлайн и 18% офлайн (фиксированная), без изменений; 45 дней и 70 дней; от 50 BYN; да, первые 15 и 45 дней; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (СКО+9,75%), без изменений; 32 дня; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн) 18,6% — онлайн, 18,5% — офлайн (фиксированная), без изменений; 65 дней; от 20 BYN; нет; нет Банк Дабрабыт,

Добры месяц 18,6% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); нет; нет Беларусбанк,

Беларусбанк- онл@йн 18,6% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 50 BYN; нет; нет Цептербанк,

Цептер Аккорд + 18,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях 18,5% (фиксированная), -0,3 п. п; 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 18,5% (фиксированная), без изменений; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Белинвестбанк,

Личный выбор 18,5% онлайн и 18% офлайн (фиксированная), без изменений; 45 дней и 70 дней; от 50 BYN; да, первые 15 и 45 дней; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (СКО+9,75%), без изменений; 32 дня; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц

Самая низкая ставка на рынке коротких вкладов до двух месяцев, которые нельзя забрать раньше срока, — 8% годовых.

Отзывные вклады до 2 месяцев

Если открывать вклад с возможностью досрочного расторжения, то пять лучших принесут от 16 до 17,5%. Процентные ставки снизились на 0,5−5,8 п.п. Среди лучших вкладов самое большое снижение отмечено в БТА Банке : ставка изменилась с 18% до 16% годовых.

Вклады, представленные в обзоре, оформляются на срок от 35 до 60 дней. В БТА Банке и БНБ-Банке первоначальный взнос на вклад составляет 10 рублей, в других банках — 100 рублей.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 16% онлайн, 15,5% офлайн (фиксированная); без изменений; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет Франсабанк,

Результативный 17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 17,5% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да БТА Банк,

Всё&Сразу 16% (фиксированная), -2 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло, e-Дуэт 16% (фиксированная), без изменений; 35 и 60 дней; от 100 BYN; нет; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 16% онлайн, 15,5% офлайн (фиксированная); без изменений; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет Франсабанк,

Результативный 17,5% (фиксированная), -0,5 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 17,5% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет; да БТА Банк,

Всё&Сразу 16% (фиксированная), -2 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло, e-Дуэт 16% (фиксированная), без изменений; 35 и 60 дней; от 100 BYN; нет; да

Минимальная ставка по другим вкладам в этой категории — 5,21% годовых.

Безотзывные вклады на 3 месяца

Снижение уровня процентных ставок в этой категории составило от 0,4 до 4 п.п. Правда, вклад рублевый вклад на три месяца все еще можно открыть под 19% годовых. Не изменились условия во Франсабанке и МТБанке — в этих двух банках ставка является максимальной. В обзоре представлены шесть вкладов под 18,6−19% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация Франсабанк,

Верный расчёт 19% (фиксированная), без изменений; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет МТБанк,

МТБелки 19% (СКО+10,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Беларусбанк,

Беларусбанк- онл@йн 18,91% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн) 18,8% — онлайн, 18,7% — офлайн (фиксированная); без изменений; 95 дней; от 20 BYN; нет; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях 18,6% (фиксированная), -0,4 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 18,6% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); да, в течение 1-го месяца; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация Франсабанк,

Верный расчёт 19% (фиксированная), без изменений; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет МТБанк,

МТБелки 19% (СКО+10,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Беларусбанк,

Беларусбанк- онл@йн 18,91% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (офлайн) 18,8% — онлайн, 18,7% — офлайн (фиксированная); без изменений; 95 дней; от 20 BYN; нет; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях 18,6% (фиксированная), -0,4 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 18,6% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (офлайн); да, в течение 1-го месяца; да

В целом же ставки безотзывным вкладам на 3 месяца стартуют с 9%.

Отзывные вклады на 3 месяца

Среди лучших предложений по отзывным вкладам ставки изменились во Франсабанке (минус 0,3 п. п) и в БТА Банке (минус 1,6 п. п). Самая высокая ставка сегодня достигает 18%, на таких условиях есть вклады в трех банках. Далее — два вклада под 16−16,5% годовых.

В течение 1−2 месяцев вклады можно пополнять. Исключение — вклад МТБанка .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 16,5% онлайн, 16% офлайн (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Франсабанк,

Результативный 18% (фиксированная), -0,3 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 18% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц БТА Банк,

Всё&Сразу 16,5% (фиксированная), -1,6 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 16,5% онлайн, 16% офлайн (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Франсабанк,

Результативный 18% (фиксированная), -0,3 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 18% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), без изменений; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц БТА Банк,

Всё&Сразу 16,5% (фиксированная), -1,6 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да

Самая низкая ставка на рынке в этой категории — 6,21%.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом 13%. Следовательно реальная ставка по представленным в обзоре вкладам будет ниже.