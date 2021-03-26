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Серебряный мешок: неудачное платье Бузовой раскритиковали в сети
26.03.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда "Дома-2" Ольга Бузова посетила новое светское мероприятие и смутила поклонников: в сети обсуждают неудачное платье ведущей.
После расставания с бойфрендом Бузова окунулась в светскую жизнь: звезда
В сети раскритиковали новый образ Бузовой: блестящее платье в пол в стиле голливудских див назвали "неудачным серебряным мешком".
Бузова попросила поклонников выбрать самый красивый кадр из всех, но в ответ получила лишь насмешки и предложения переодеться или поправиться.
"Зачем такое бесформенное платье? Просто серебряный мешок!"; "Ну не по размеру платье, Оля"; "Платье крутое, но не на этих костях"; "Ужасный наряд. Выглядит как женщина за 402, - прокомментировали подписчики.
Напомним, что до этого в сети вовсю обсуждали личную жизнь "поющей ведущей": экс-бойфренд Бузовой
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию "поющей ведущей" и удивляются размеру ее наряда.
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