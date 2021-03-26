Серебряный мешок: неудачное платье Бузовой раскритиковали в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова посетила новое светское мероприятие и смутила поклонников: в сети обсуждают неудачное платье ведущей.

После расставания с бойфрендом Бузова окунулась в светскую жизнь: звезда повеселилась на дне рождения подруги , отметила День всех влюбленных рядом с экс-супругом , а недавно стала гостьей гала-ужина премии "Жара". Серия снимков с закрытой вечеринки произвела настоящий фурор в Instagram ведущей.

В сети раскритиковали новый образ Бузовой: блестящее платье в пол в стиле голливудских див назвали "неудачным серебряным мешком".

Бузова попросила поклонников выбрать самый красивый кадр из всех, но в ответ получила лишь насмешки и предложения переодеться или поправиться.

"Зачем такое бесформенное платье? Просто серебряный мешок!"; "Ну не по размеру платье, Оля"; "Платье крутое, но не на этих костях"; "Ужасный наряд. Выглядит как женщина за 402, - прокомментировали подписчики.

Напомним, что до этого в сети вовсю обсуждали личную жизнь "поющей ведущей": экс-бойфренд Бузовой назвал главный плюс разрыва с ней.

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