Протасевич: Задержания создателей крупнейших телеграм-каналов – на самом деле единичные случаи

Источник материала: Салiдарнасць

Чем так страшны для властей телеграм-каналы и локальные чаты.





Более десятка телеграм-каналов признаны в Беларуси экстремистскими, а любой их перепост влечет административную ответственность для физических и юридических лиц.

Почему режим так опасается именно этих источников? О своем видении ситуации рассказал главный редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич в эфире «Malanka.Live» :

– Думаю, ответ может быть максимально простой – потому что эта та вещь, которую они практически не могут контролировать. Они пытаются постоянно запугивать, задерживать администраторов локальных чатов, постоянно устраивают какой-то мощный прессинг, но, как показала практика, запретить или заблокировать Telegram попросту невозможно.

Это вызывает большую панику у властей, потому что у них нет никаких рычагов влияния на инструмент, который стал не только главной информационной площадкой белорусов, но и главной площадкой, на которой белорусы могут координироваться и совместно что-то делать.

Случаев, когда задерживают создателей и администраторов крупнейших, самых влиятельных телеграм-каналов, на самом деле единицы. Создатель БГМ Игорь Лосик, если мне не изменяет память, был задержан одним из первых, еще в середине июня, задолго до всех событий.

Что касается людей, которые администрируют локальные каналы, чаты районов или домов, многие попросту не видят смысла уезжать из Беларуси, потому что маловероятно, что их найдут.

Если посмотреть статистику, даже просто количество чатов, есть прекрасный сервис dze.chat, который показывает карту локальных чатов – мы можем посмотреть, что задержания администраторов коснулись, наверное, не более чем 10% из всех.

Хотя, конечно, слово «безопасность» для Беларуси сейчас мало применимо. Смело можно говорить, что с такими действиями силовиков и так называемых властей Беларусь стала, без преувеличения, самой опасной страной в Европе.

Недавно БГМ объявил о совместной работе с инициативой BYPOL по созданию ситуационно-аналитического центра:

– Уже в анонсе мы указали, в каких направлениях будет вестись работа – это и координация информационных кампаний, и совместная работа над поиском и верификацией информации, и подробные консультации, скажем так, по уличной безопасности – о том, как сделать протест максимально простым и безопасным для людей, – рассказал Роман Протасевич.

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