Минюст на год лишил минского риелтора права оказывать услуги. В чем было нарушение?

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции лишило права оказывать риелторские услуги одного из риелторов Минска, сообщает ведомство. Как оказалось, за услугу продажи квартиры клиентом была оплачена одна сумма, а в акте выполненных работ была прописана уже значительно меньшая сумма.





Риелтор был ответственным за исполнение договора на оказание услуг по содействию в продаже квартиры. Стоимость услуг, рассчитанная согласно требованиям законодательства, составляла 3% от стоимости квартиры.

Нужные услуги продавцу были оказаны: в целях поиска покупателей размещена реклама квартиры, организован ее осмотр потенциальными покупателями, согласованы условия предстоящей сделки купли-продажи между продавцом и подобранными покупателями, представлены интересы продавца в РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», где между сторонами сделки заключен договор купли-продажи квартиры.

Согласно нормам законодательства и условиям договора стоимость оказанных продавцу услуг подлежала оплате в процентном отношении от указанной в договоре-купли продажи стоимости квартиры. Услуги продавец оплатил, передав деньги ответственному по договору риелтору.

Однако на счет риелторской организации эта сумма зачислена не была. А в прилагаемом к договору акте оказанных услуг риелтором отражено, что продавцу оказаны лишь услуги по размещению рекламы квартиры стоимостью 5 базовых величин.

В связи с этим Минюстом принято решение о приостановлении на 1 год действия его идентификационной пластиковой карточки. В это время он не сможет оказывать риелторские услуги не вправе.

Минюст отмечает, что при каждой проверке выявляется большое количество договоров на оказание риелторских услуг, по результатам исполнения которых составляются акты выполненных работ с применением минимальных тарифов. К примеру, консультационные услуги по сделкам с объектами недвижимости — 3 базовые величины, услуги по организации и размещению рекламы — 5 базовых величин. Имеют место факты расторжения договоров на оказание риелторских услуг продавцу недвижимости без поступления выручки по ним. Однако по указанным в этих договорах объектам недвижимости сделки купли-продажи в действительности были осуществлены.