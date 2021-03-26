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На северном полюсе Марса нашли следы недавних резких изменений климата

26.03.2021 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изучение истории формирования гигантских каньонов на северном полюсе Марса показало, что примерно 50 тыс. лет назад планета пережила резкую смену климата. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports, сообщает ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

«Теоретики считают, что залежи льда в средних широтах Марса сформировались после таяния его полярных шапок в то время, когда ось планеты была сильно наклонена. Мы определили, что от этого процесса остались следы — каньоны и другие следы эрозии на северном полюсе Марса», — рассказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Алексис Родригес.

Как и у Земли, полюса Марса покрыты большими полярными шапками. Они отличаются от земных как по устройству, так и по размерам. Залежи льда на Марсе состоят из замороженной воды и углекислого газа. Причем последний постоянно есть только на южном полюсе планеты, а его количество сопоставимо с объемом всей атмосферы Марса.

Астрономы давно хотят узнать, как и когда возникли эти залежи льда. Дело в том, что история их формирования непосредственно связана с главной загадкой Марса — тайной пропажи всех запасов его воды и большей части атмосферы. Ученые предполагают, что значительная часть вод его океанов находится в замороженном виде на полюсах. На юге они скрываются под слоем из отвердевшего углекислого газа, существование и происхождение которого до сих пор вызывает споры среди ученых.

Не меньше дискуссий, по словам Родригеса, вызывает и северная полярная шапка Марса. Она покрыта огромным числом гигантских каньонов глубиной до нескольких километров, а длиной в десятки километров. Все они объединены в гигантскую спиралеобразную структуру, происхождение и возраст которой остаются загадкой для планетологов.

Родригес и его коллеги считают, что раскрыли эту загадку. В ходе нового исследования, изучая детальные фотографии и трехмерные карты окрестностей одного из подобных каньонов, они обнаружили следы относительно недавних резких перемен в климате Марса.

Ученые обнаружили, что спиральный узор состоит из множества отдельных сегментов, которые возникли в разное время и особым образом соединены друг с другом. В современном виде он возник по геологическим меркам очень недавно, около 50 тыс. лет назад. В его формировании были замешаны мощные полярные ветра, которые разрушали поверхностные слои льда и уносили его частицы в умеренные широты, а также солнечный свет, который испарял участки ледовой шапки, которые «смотрят» в сторону экватора Марса.

Второе, как отмечают Родригес и его коллеги, было возможно только в том случае, если в то время климат Марса пережил резкое потепление. Предположительно это могло быть связано с переменами в угле наклона его орбиты. На это указывают и некоторые другие необычные формы рельефа на Марсе, в том числе недавно открытые следы движения воды по склонам кратера Исток. Ученые считают, что они возникли в последние несколько десятков или сотен тысяч лет назад.

Подобные соображения, по словам планетологов, делают каньоны и залежи льда на территории северной полярной шапки особенно интересными. Благодаря им можно узнать, как менялся климат планеты, а также найти источник чистой пресной воды для участников будущих экспедиций на Марс.

 
 
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Они произошли, предположительно, около 50 тысяч лет назад.
 
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