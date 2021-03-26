Адвокат Дмитрий Лаевский сообщил о попытке взлома его телеграм-аккаунта

В ночь на 25 марта была попытка взлома и удаления телеграм-аккаунта адвоката Дмитрия Лаевского. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



Фото со страницы адвоката в соцсети

«К счастью, аккаунт устоял. Это уже второй раз. Первый взлом произошел в день, когда Маша Колесникова пропала (7 сентября 2020)», — написал Лаевский.

«Но на всякий случай хочу поблагодарить читателей и еще раз засвидетельствовать, что считал и считаю освещение правовых вопросов в медиа важной частью защиты людей. Поэтому тг-канал удалять не намерен ни при каких обстоятельствах. Это же касается «Фейсбука». Мои жизненные установки исключают отказ от убеждений и принципов по соображениям конъюнктуры или в угоду чему-то/кому-то. Так что работаем дальше», — подчеркнул адвокат.

Как сообщалось ранее, в отношении Дмитрия Лаевского, который защищает экс-банкира и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и юриста Максима Знака, возбудили дисциплинарное производство. Об этом ему стало известно 24 марта на заседании совета Минской городской коллегии адвокатов, куда защитник был вызван. По словам Лаевского, поводом стал его пост в «Фейсбуке» «по теме несогласия с проектом изменений в законодательство об адвокатуре».

Стоит также отметить, что нынешней ночью злоумышленники получили на время доступ к телеграм-каналу издания «Наша Ніва», взломав аккаунты трех сотрудников. Злоумышленники удалили 1.300 подписчиков, а также все новости за 25 марта.