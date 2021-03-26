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Латушко: Лукашенко обещал задушить меня собственными руками, если я предам его

26.03.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что госпропаганда на белТВ ничто в равнении с прямыми угрозами со стороны Александра Лукашенко.

Латушко: Лукашенко обещал задушить меня собственными руками, если я предам его
Фото с сайта ukrinform.ru

Как отметил он в комментарии DW, более весомым давление было в момент перехода с госслужбы в оппозицию. Политик утверждает, что получал «прямые угрозы со стороны Лукашенко», который «обещал меня задушить собственными руками в том случае, если я предам его».

Латушко говорит, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».

Вместе с тем, глава НАУ не собирается мириться с травлей по ТВ: «У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег».

 

 

 

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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что госпропаганда на белТВ ничто в равнении с прямыми угрозами со стороны Александра...
 
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