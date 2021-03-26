Доллар и евро падают утром в пятницу

Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 26 марта.





Евро падает на 0,012 пункта — 3,0915 белорусского рубля, а доллар на 0,0021 пункта — 2,6258 белорусского рубля.

На фоне роста цен на нефть подскочил российский рубль. Плюс составил 0,0132 пункта — 3,4657 белорусского рубля за 100 российских.