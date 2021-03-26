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Доллар и евро падают утром в пятницу
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 26 марта.
Евро падает на 0,012 пункта — 3,0915 белорусского рубля, а доллар на 0,0021 пункта — 2,6258 белорусского рубля.
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 26 марта.
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