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Основатель группы «Звуки Му» утонул в Москве-реке

26.03.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Основатель группы «Звуки Му» утонул в Москве-реке
Александр Липницкий. Фото: РИА Новости
Представители российского шоу-бизнеса потрясены трагическим известием. Сообщается, что погиб музыкант Александр Липницкий.

О случившемся рассказала журналиста телеканала «Дождь» Анна Монгайт. По данным телеканала «360», основатель группы «Звуки Му» утонул в Москве-реке.

Это произошло из-за того, что Александр Липницкий пытался передвигаться на лыжах по тонкому льду.

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