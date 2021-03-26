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Основатель группы «Звуки Му» утонул в Москве-реке
Источник материала: UDF
Александр Липницкий. Фото: РИА Новости
О случившемся рассказала журналиста телеканала «Дождь» Анна Монгайт. По данным телеканала
Это произошло из-за того, что Александр Липницкий пытался передвигаться на лыжах по тонкому льду.
Коллеги по цеху выразили соболезнования близким артиста.
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Коллеги по цеху выразили соболезнования близким артиста.
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