Источник материала: UDF



Фото: Evguenii Matveev/ Russian Look/ www.globallookpress.com

“Иногда чтобы стать красивой, нужно сначала стать грязной”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Страшнее не бывает”: Андреева показала последствия омолаживающих процедур 55-летняя знаменитость отправилась в отпуск на Мальдивские острова.

55-летняя знаменитость отправилась в отпуск на Мальдивские острова. Там Андреева не только купается и загорает, но и активно заботится о своем внешнем виде. В своем инстаграм-аккаунте ведущая показала, какие процедуры она делает с лицом, чтобы оно выглядело подтянутым и свежим. Оказалось, что Андреева прибегает к чудодейственной силе океанических водорослей. Местные жители собирают растения прямо в океане, а потом изготавливают из них маску.Ведущая разметила видео, в котором показала, как ей на лицо наносят не очень приятный косметический состав зеленого цвета, а сверху вдобавок покрывают всю кожу горячими листьями водорослей.Глядя на саму себя, Екатерина призналась, что красота – это очень страшная сила, страшнее которой порой и не бывает. Однако результат того стол: после процедуры женщина вышла свежей, расслабленной и, кажется, еще более молодой.Поклонники высоко оценили видеоролик звезды. В комментариях подписчики призналась, что чувствуют, будто и сами отдохнули в спа-салоне вместе с любимой телеведущей. Фанаты оставили женщине множество комплиментов и сошлись на том,все-таки умеет управлять временем, которое над ее внешностью просто не властно.