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Пожар на торфянике: белорусский протест имеет огромный потенциал

26.03.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пожар на торфянике: белорусский протест имеет огромный потенциал
Фото: ТАСС
О первом дне белорусской протестной весны Thinktanks.by поговорил с директором Центра европейской трансформации, политологом Андреем Егоровым.

«Присутствие протестной активности в Минске, а судя по сообщениям о задержаниях и обысках и в регионах, заметно. Впечатление «пожара на торфянике»: открытого пламени не видно, но есть много признаков, что процесс идет, при том проникает очень глубоко, масштабы даже сложно представить и оценить. Повсеместные салюты, спорадические акции в разных местах города, гудящие автомобили — все это мы видели 25 марта», - отметил Андрей Егоров.


«Сложно прогнозировать, как ситуация может развернуться в ближайшие дни. Все внешние факторы, которые влияли на протест, на его уход с улиц белорусских городов — остались и даже усилились. Цена участия в мирных акциях серьезно выросла, с другой стороны, протестная энергетика тоже не ушла в ноль, общество по-прежнему стоит на своем. Белорусское общество показало, что может удивлять, - считает Андрей Егоров. - В субботу участников точно будет больше, чем собственно в День Воли».


«Мне кажется, что 2020 год породил новую структуру белорусского гражданского общества. Сложились центры активности внутри Беларуси, это новые группы, новые сообщества — и от их внутреннего развития, от их позиции, от их действий будет зависеть, что будет происходить в стране», — отметил политолог.
 
Теги: Минск
 
 
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