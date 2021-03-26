Пожар на торфянике: белорусский протест имеет огромный потенциал

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Андрей Егоров. «Присутствие протестной активности в Минске , а судя по сообщениям о задержаниях и обысках и в регионах, заметно. Впечатление «пожара на торфянике»: открытого пламени не видно, но есть много признаков, что процесс идет, при том проникает очень глубоко, масштабы даже сложно представить и оценить. Повсеместные салюты, спорадические акции в разных местах города, гудящие автомобили — все это мы видели 25 марта», - отметил

«Сложно прогнозировать, как ситуация может развернуться в ближайшие дни. Все внешние факторы, которые влияли на протест, на его уход с улиц белорусских городов — остались и даже усилились. Цена участия в мирных акциях серьезно выросла, с другой стороны, протестная энергетика тоже не ушла в ноль, общество по-прежнему стоит на своем. Белорусское общество показало, что может удивлять, - считает Андрей Егоров. - В субботу участников точно будет больше, чем собственно в День Воли».

«Мне кажется, что 2020 год породил новую структуру белорусского гражданского общества. Сложились центры активности внутри Беларуси, это новые группы, новые сообщества — и от их внутреннего развития, от их позиции, от их действий будет зависеть, что будет происходить в стране», — отметил политолог.