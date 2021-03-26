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Евро обвалился на минимум за два месяца утром 26 марта на валютной бирже в Минске

26.03.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро обвалился на минимум за два месяца утром 26 марта на валютной бирже в Минске
Иллюстративное фото
Доллар упал с максимума за 48 дней в начале торгов на БВФБ утром в пятницу. Стоимость корзины валют выросла впервые с 17 марта и покинула минимум за 57 дней.

Валютная корзина подорожала на 0,06%, но с начала недели её стоимость упала на 0,32%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:14:

Курс доллара снизился на 0,0042 BYN до 2,6237 BYN/USD.

Доллар прервал серию из четырёх повышений подряд, за время которой успел подорожать на 0,0308 BYN до максимума за 48 дней.

С начала недели стоимость доллара выросла на 0,0266 BYN.

Курс евро упал на 0,0130 BYN до 3,0905 BYN/EUR. Евро дешевеет уже третий день подряд и опускается до минимума за два месяца.

Март не очень задался для евровалюты. За последние 16 торгов евро дешевеет уже 13-й раз. За это время его курс обвалился на 0,0624 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0144 BYN до 3,4669 BYN/100 RUB.

Российский рубль дорожает второй день, а ещё в среду его курс находился на минимуме за 55 дней.

Ставки по долгосрочным рублевым депозитам населения резко выросли

Московская биржа


Российский рубль сегодня укрепляется к доллару и евро. На торгах в Москве стоимость доллара опустилась до 75,71 российских рублей. Это примерно на 50 копеек меньше, чем было утром в четверг.

Курс евро опустился почти на рубль до 89,17 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина подорожала на 0,06%, но с начала недели её стоимость упала на 0,32%.
 
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