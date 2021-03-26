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Евро обвалился на минимум за два месяца утром 26 марта на валютной бирже в Минске
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина подорожала на 0,06%, но с начала недели её стоимость упала на 0,32%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара снизился на 0,0042 BYN до 2,6237 BYN/USD.
Доллар прервал серию из четырёх повышений подряд, за время которой успел подорожать на 0,0308 BYN до максимума за 48 дней.
С начала недели стоимость доллара выросла на 0,0266 BYN.
Курс евро упал на 0,0130 BYN до 3,0905 BYN/EUR. Евро дешевеет уже третий день подряд и опускается до минимума за два месяца.
Март не очень задался для евровалюты. За последние 16 торгов евро дешевеет уже 13-й раз. За это время его курс обвалился на 0,0624 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0144 BYN до 3,4669 BYN/100 RUB.
Российский рубль дорожает второй день, а ещё в среду его курс находился на минимуме за 55 дней.
Ставки по долгосрочным рублевым депозитам населения резко выросли
Московская биржа
Российский рубль сегодня укрепляется к доллару и евро. На торгах в Москве стоимость доллара опустилась до 75,71 российских рублей. Это примерно на 50 копеек меньше, чем было утром в четверг.
Курс евро опустился почти на рубль до 89,17 российских рублей.
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Валютная корзина подорожала на 0,06%, но с начала недели её стоимость упала на 0,32%.
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