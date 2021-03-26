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Коллаж: РБК-Украина

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чувственность взлетит до небес: кому из знаков Зодиака повезет в любви в апреле Апрель станет для Овнов прекрасным периодом для времяпровождения со своей второй половинкой.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых апрель станет месяцем чувственности, влюбленности и удачи в амурных делах. Об этом пишетАпрель станет для Овнов прекрасным периодом для времяпровождения со своей второй половинкой. Приятные прогулки, разговоры и море удовольствия. Также середина весны станет подходящим временем для примирения и признания в любви. Но будьте осторожны – Овнов может потянуть в поход на сторону.Тельцам захочется как можно больше времени проводить со своим партнером и все делать сообща. И неважно, чем именно пара будет заниматься вместе. Совместные занятия сближают людей и проверяют их чувства на прочность и бонусом станет неограниченное количество приятных эмоций и эстетического удовольствия.Любовные похождения Весов в апреле станут очень удачными – им самим понравится. Не стоит ожидать стабильности или предсказуемости – будьте готовы к головокружительным и захватывающим приключениям. Сомнения можно оставить в стороне и для другой сферы жизни.В апреле Скорпионов неожиданно накроет влюбленностью и даже окрыленностью – но представителям этого знака не привыкать к подобным качелям. Однако не факт, что чувства окажутся взаимными в полном объеме, а поэтому придется пережить традиционные любовные страдания и терзания.