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Айтишника признали виновным по делу о драке в лифте с соседом

26.03.2021 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Суд Первомайского района признал Сергея Ковригина виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений, передает ресурс dev.by. Ковригин — IT-специалист и участник акций в поддержку действующей власти.

Мужчину оштрафовали на 150 базовых величин — 4350 рублей. Помимо этого, он должен возместить издержки и моральный вред потерпевшему, которым был признан еще один айтишник — Сергей Карпов. Оба человека из EPAM: Карпов работает там сейчас, а Ковригин трудился в компании раньше.

Инцидент произошел 18 октября в доме возле ПВТ, который относится к ЖСПК «ЭПАМ Системз-жилстрой». По словам местных жителей, Ковригин избил Карпова, в то время в лифте находились жена и дети Ковригина. У Сергея Карпова после этого появились ушибы и черепно-мозговая травма, ему пришлось обратиться за медпомощью.

Карпов обратился с заявлением в милицию, но в возбуждении дела о хулиганстве отказали. Затем мужчина подал иск в суд.

 
 
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Суд Первомайского района признал Сергея Ковригина виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений, передает ресурс dev.by. Ковригин — IT-специалист и...
 
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