Белоруска похитила мощи из смоленского храма, но они не помогли ей уйти от полиции

Источник материала: Onliner

В списке самых странных преступлений пополнение: в Смоленске зачем-то украли мощевик с мощами. Выяснилось, что это сделала белоруска. Изначально ее заинтересовал ящик с пожертвованиями, но она не смогла вскрыть его. Пришлось взять в оборот мощи.

Все произошло в смоленском храме Преподобного Серафима Вырицкого. Записи камер помогли установить, что к краже причастна ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранителей безработная жительница Беларуси 1979 года рождения.

— Полицейские выяснили, что в храм пришла женщина и, воспользовавшись отсутствием посторонних, попыталась похитить ящик с пожертвованиями, однако вскрыть его не смогла, после чего взяла мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского и скрылась, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.





Женщину задержали на одной из улиц Смоленска. Аферу с мощами она объяснила состоянием опьянения.

— Зашла в церковь, там стоял красивый очень ларь, весь в камнях. Я соблазнилась, взяла его, — пояснила похитительница на видео УМВД России по Смоленской области.

Она также рассказала, что спрятала мощи в овраге недалеко от храма и хотела оставить себе. Увы, но их пришлось вернуть в храм.

Похитительнице теперь грозит до двух лет лишения свободы.