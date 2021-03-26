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Белоруска похитила мощи из смоленского храма, но они не помогли ей уйти от полиции
Источник материала: Onliner
В списке самых странных преступлений пополнение: в Смоленске зачем-то украли мощевик с мощами. Выяснилось, что это сделала белоруска. Изначально ее заинтересовал ящик с пожертвованиями, но она не смогла вскрыть его. Пришлось взять в оборот мощи.
Все произошло в смоленском храме Преподобного Серафима Вырицкого. Записи камер помогли установить, что к краже причастна ранее уже попадавшая в поле зрения правоохранителей безработная жительница Беларуси 1979 года рождения.
— Полицейские выяснили, что в храм пришла женщина и, воспользовавшись отсутствием посторонних, попыталась похитить ящик с пожертвованиями, однако вскрыть его не смогла, после чего взяла мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского и скрылась, —
Женщину задержали на одной из улиц Смоленска. Аферу с мощами она объяснила состоянием опьянения.
— Зашла в церковь, там стоял красивый очень ларь, весь в камнях. Я соблазнилась, взяла его, — пояснила похитительница на видео УМВД России по Смоленской области.
Она также рассказала, что спрятала мощи в овраге недалеко от храма и хотела оставить себе. Увы, но их пришлось вернуть в храм.
Похитительнице теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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В списке самых странных преступлений пополнение: в Смоленске зачем-то украли мощевик с мощами. Выяснилось, что это сделала белоруска. Изначально ее заинтересовал...
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