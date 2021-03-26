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Мельянцов: Принижая значение БНР власти только расширяют социальную базу своих противников
Источник материала: Партизан
Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов
"Объявление независимости БНР – это безусловная веха в истории Беларуси. Пускай реальной государственности это образование не приобрело и очень быстро было сметено силами куда более могущественными. Но как идея и политический манифест белорусская независимость прозвучала, - пишет Мельянцов.
- То, что БНР стала одной из причин провозглашения белорусской советской республики, – это факт (взять хотя бы свидетельство Рейнгольда). А без БССР не было бы и современной Беларуси.
Поэтому, всячески принижая это событие, госпропаганда действует мягко говоря неумно. Она пытается таким образом бороться с поствыборным протестов. Но этими действиями она только расширяет социальную базу своих противников. Ведь удар по символам затрагивает и сторонников национального нарратива в целом.
И вообще, в этом конфликте государство по-хорошему должно быть умиротворяющим и объединяющим игроком, использующим разные грани национальных проектов, версий истории, символов и героев для поиска общественного консенсуса на каких-то основаниях, чтобы преодолеть последствия прошлого года. А оно избрало роль стороны конфликта и всячески демонстрирует свою победу над «врагом».
Ни к чему хорошему это привести не может. Это разделение будет воспроизводиться снова и снова, пока не разрушит эту страну, которая только каким-то чудом до сих пор сохраняется как суверенное государство".
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Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов считает, что госпропаганда действует...
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