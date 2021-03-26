У задержанного накануне доктора Рустама Айзатулина арестовали машину

сообщает телеграм-канал "Белые халаты" со ссылкой на Facebook доктора. Накануне он был задержан в Минске и четыре часа провел в отделение милиции,телеграм-канал "Белые халаты" со ссылкой на Facebook доктора.





"Спасибо всем за поддержку. Четыре часа — это ещё не самое худшее, что могло случиться. Пообщался зато с хорошими людьми. Но! Никому не советую", написал Рустам Айзатулин в соцсетях.





Он также рассказал, что у него арестовали машину — "за символику и участие в несанкционированном шествии". Так что, по словам доктора, теперь он "пешеход".





"Белые халаты", когда сообщали накануне о задержании Айзатулина, подчеркивали, что он — уникальный специалист, который может выполнять редкие операции. Он занимался также с недоношенными младенцами, детьми с редкими наследственными нейромышечными заболеваниями.





С 1 января он стал безработным — в РНПЦ травмотологии и ортопедии не продлили с ним контракт.





"В августе у меня было много постов в фейсбуке. Меня вызвали в Минздрав на беседу и вынесли предупреждение за посты в фейсбуке. Никаких задержаний меня во время акций никогда не было. Только посты в фейсбуке. Теперь дождались окончания контракта", — рассказывал в декабре доктор в интервью "Радио Свобода".





Тогда он не исключал, что, если не найдет работы в Беларуси, вынужден будет уехать из страны.







