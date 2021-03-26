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У задержанного накануне доктора Рустама Айзатулина арестовали машину

26.03.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Травмотолог-ортопед Рустам Айзатулин остался без машины.

Накануне он был задержан в Минске и четыре часа провел в отделение милиции, сообщает телеграм-канал "Белые халаты" со ссылкой на Facebook доктора.   

"Спасибо всем за поддержку. Четыре часа — это ещё не самое худшее, что могло случиться. Пообщался зато с хорошими людьми. Но! Никому не советую", написал Рустам Айзатулин в соцсетях.

Он также рассказал, что у него арестовали машину — "за символику и участие в несанкционированном шествии". Так что, по словам доктора, теперь он "пешеход".

"Белые халаты", когда сообщали накануне о задержании Айзатулина, подчеркивали, что он — уникальный специалист, который может выполнять редкие операции. Он занимался также с недоношенными младенцами, детьми с редкими наследственными нейромышечными заболеваниями. 

С 1  января он стал безработным —  в РНПЦ травмотологии и ортопедии  не продлили с ним контракт.

"В августе у меня было много постов в фейсбуке. Меня вызвали в Минздрав на беседу и вынесли предупреждение за посты в фейсбуке. Никаких задержаний меня во время акций никогда не было. Только посты в фейсбуке. Теперь дождались окончания контракта", — рассказывал в декабре доктор в интервью "Радио Свобода".

Тогда он не исключал, что, если не найдет работы в Беларуси, вынужден будет уехать из страны.
 
Теги: Минск
 
 
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Травмотолог-ортопед Рустам Айзатулин остался без машины.
 
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