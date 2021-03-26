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Очереди не уменьшаются: около 2500 грузовиков ждут въезда в ЕС
26.03.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар – Sputnik. На границе Беларуси со странами ЕС выезда ждут порядка 2430 грузовых авто, следует из данных сайта Госпогранкомитета Беларуси на 11:00 пятницы.
Самые большие заторы на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска "Каменный Лог" своей очереди ждут около 700 грузовых машин. В "Котловке" стоит в огромной очереди более 490 большегрузов. В пункте пропуска "Бенякони" стоят более 480 фур, в "Привалке" – 270.
Непростая ситуация складывается на белорусско-латвийском участке границы. В "Григоровщине" очередь из более чем 320 авто, в "Урбанах" выезда ждут 140 грузовиков.
На польских пунктах пропуска пробок нет в сторону выезда из Беларуси – в "Козловичах" проезд свободный, небольшой затор из 30 большегрузов в "Берестовице".
В Госпогранкомитете рекомендуют учитывать данную информацию при выборе пунктов пропуска в направлении ЕС.
Хронические очереди
В ГПК отметили, что проблемы с заторами на белорусско-литовском участке границы существуют давно еще до сбоев в системах и ремонта пунктов пропуска. Как отметили в погранведомстве, литовская сторона постоянно не выполняет нормы пропускной способности, игнорирует договоренности с белорусскими коллегами.
© Sputnik / Ирина Букас
По данным ГПК, половина из всех внештатных ситуаций на границе Беларуси и ЕС, которые связаны с оформлением транспорта, вызваны именно работой пунктов пропуска Литвы.
Причина очередей
Накануне, 25 марта, Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о
Там отметили, что литовская сторона оформляет документы в ручном режиме, поскольку произошел сбой в работе программных продуктов. По этой причине и белорусские таможенники не могут нормально и вовремя проводить оформление грузов.
В таможенном комитете отметили, что ситуация на белорусско-литовской границе сказывается на всех участниках процесса. Поскольку теряют и время, и деньги как белорусские, так и литовские перевозчики, а также получатели грузов.
Помимо этого, Литва начала
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Самая напряженная ситуация сохраняется на белорусско-литовском участке границы, где случился сбой в компьютерной системе, а также начался ремонт крупного пункта...
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