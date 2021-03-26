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Копия любовницы Чарльза: Стюарт в образе принцессы Дианы возмутила фанатов

26.03.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Образ актрисы Кристен Стюарт, которой досталась роль в фильме о принцессе Диане, раскритиковали в сети: звезду назвали копией той, с кем принц Чарльз изменял жене.

30-летняя звезда Голливуда, которую все запомнили по роли Беллы в "Сумерках", уже приступила к съемкам нового фильма "Спенсер" о жизни "народной принцессы" Дианы. И пока фильм не вышел на экраны, создатели дразнят поклонников редкими кадрами.

Новый снимок Кристен Стюарт в образе "народной принцессы" возмутил поклонников: в сети посчитали, что главная героиня больше похожа на любовницу и новую жену принца Чарльза Камиллу, чем на саму Диану.

На снимке Стюарт позировала в легендарном костюме леди Ди с копией ее сапфирового кольца, оригинал которого сейчас украшает руку Кейт Миддлтон. Но вот поза, прическа и сам типаж актрисы действительно больше выдавал соперницу принцессы. 

"Вы шутите? Это Камилла, а не Диана"; "Стилистам стоит сделать работу над ошибками. Пока это Паркер-Боулз, а не Спенсер"; "Копия любовницы Чарльза. Ужас"; "Из общего с Ди - только наряд", - прокомментировали в сети.

Судя по всему, британцы до сих пор не могут простить Чарльзу измену с Камиллой, которая так и не "заслужила" привилегии общаться с детьми Кейт Миддлтон.

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Пользователи социальных сетей пришли к выводу, что стилисты байопика о "народной принцессе" явно перестарались в попытках повторить легендарный стиль леди Ди.
 
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