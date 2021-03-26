«Уложились в 45−50 тысяч долларов». История строительства дома за одну зарплату и своими руками

Источник материала: Tut.by

Не имея сбережений, рассчитывая лишь на зарплату, затевать строительство дома похоже на авантюру. С другой стороны, тех, у кого в кармане есть сумма, позволяющая построиться за полгода-год, у нас в стране совсем не много. Поэтому сегодня мы расскажем о Егоре и Анне, которые пошли долгим, но традиционным белорусским путем — свой дом в поселке Красное они строили почти шесть лет. При этом почти не прибегая к услугам строителей. Мы побывали у них в гостях, чтобы своими глазами посмотреть и оценить, что можно построить своими руками, без льготных кредитов, только с зарплаты.

Стратегия строительства «за одну зарплату»

Егор и Анна работают в Минске, живут же в 45 километрах от города, в деревне Красное. Каждый день Егор ездит на работу на машине — в 8 утра выезжает, в 9 уже в офисе.

— Казалось бы, расстояние немаленькое, но из поселка и из деревень много кто ездит в столицу — все-таки заработки там выше, — говорит он. — Знаю, что даже из Молодечно люди ездят каждый день, и это при том, что электричка идет 2 часа. Некоторое время ходил модный «Штадлер», но для людей дешевле обыкновенная электричка. Поэтому, наверное, его отменили. Многие ездят на маршрутках — каждые 10−15 минут едет авто.





Почему ближе не искали землю? Потому что в Красном Егор в 2011 году получил бесплатно участок под строительство как нуждающийся в улучшении жилищных условий. У молодой пары серьезных накоплений не было, но в стройку решили нырять. Стратегический план выглядел так — откладывать из зарплаты и строить дом своими руками. И экономить, используя местные дешевые материалы (опилки, газосиликатные блоки) используя собственную силу, бесценный опыт отца-строителя и обращаясь по надобности за услугами к местным подрядчикам, более бюджетным, чем столичные.

Главным на стройке сразу стал Егор — у него инженерное образование. К этому добавьте руки из нужного места и отсутствие сомнений в успехе начатого дела.

Каким будет дом, Егор подсмотрел в каталоге типовых проектов. Посидел в «Автокаде», сам нарисовал эскизный проект — и сэкономил 400 долларов. В местном исполкоме вопросов с согласованием и получением разрешения на строительство не возникло.

— Изначально был соблазн сделать дом в два этажа. Но все подсчеты говорили о том, что одноэтажный будет дешевле, — рассказывает Егор. — В двухэтажном доме из очевидных расходов — лестница, второй санузел, утепление скатов кровли. В общем, мы с женой решили, что одноэтажного дома на 100 м² нам достаточно.





Фундамент, если сравнивать с расценками, которые предлагают строительные бригады, получился недорогим — всего 1200 долларов. Все потому, что Егор делал сам. Траншеи копались вручную, а чтобы уменьшить объем бетона, навозил с поля камней (при заливке подземной части их забрасывали в бетон). Бетон, кстати, делали на месте. Верхнюю часть фундамента в опалубке заливали бетоном из миксера.

К следующему году супруги скопили на стены.

— Была, конечно, мысль сделать каркасный дом, но технология мне показалась сложной для самостоятельной реализации, — рассказывает Егор. — Рядом находится завод «Забудова», поэтому все в округе строится из газосиликата. Я тоже прикупил около 40 кубов «сороковки».

Совсем без строителей не обошлось: отец Егора серьезно заболел, а одному складывать стены долго. Поэтому наняли местных работников, которые рядом возводили агрогородок. Стены (с материалами и работой) обошлись примерно в 8000 долларов.



Начиналось все с чистого поля



Через пять лет на участке вырос дом

Правда, не обошлось без «косяков». Егор обнаружил, что вертикальные швы строители не везде промазали, поэтому в кладке было много щелей. Пришлось покупать монтажную пену и заделывать их самому.

На монолитный пояс поверх стен Егор решил не тратиться. Говорит, что изучил опыт других домовладельцев и пришел к выводу, что для одноэтажных домов он и не нужен. Тем более, что фундамент залит капитальный, все стены перевязаны. Крыша также построена так, чтобы «не распирать» внешние стены собственным весом — есть опорные стойки на внутренний фундамент, и она двухконьковая — держит сама себя. Правда, в процессе эксплуатации в некоторых местах появились трещины.





— Сначала испугался, что сейчас дом развалится, но трещины уже который год не растут, не появляется новых, — делится Егор. — Это общая проблема блочных домов, как я понял. Такие же трещины я видел и у соседей. Возможно, они появились из-за того, что строители не перекладывали блоки стеклосеткой в местах сопряжения с перемычками — как раз этих местах и появись трещины. С другой стороны, стены трещат и у тех, кто армировал кладку арматурой. Еще одно предположение — неравномерная нагрузка на фундамент. Дело в том, что кирпичную вентшахту мы поставили на фундамент. Из-за этого он, может, немного и просел. Думаю, что все будет нормально — новых трещин не появляется, старые не увеличиваются. Я их планирую расшить и заделать. Если бы везде были обои, я бы их и не заметил. На фасаде, кстати, это никак не отразилось — трещины есть только на внутренних стенах — перегородках.



Трещина на перегородке между комнатами

Глаза боятся, а руки делают

Как и вся стройка, кровельные работы проходили под девизом «глаза боятся, а руки делают». Егор рассказывает, что самое сложное было выставить стропильную систему. Но вместе с отцом и братом справились.

— Выяснилось, что в этом нет ничего сверхсложного, — говорит он. — Крыша стоит, не течет.





Для финишного покрытия покупалась «технониколевская» битумная черепица. Егор сначала думал, что для ее монтажа наймет кровельщиков, но, выяснив, что за их работу надо заплатить столько же, сколько за сами материалы (4400 долларов), полез на крышу сам.

Перекрытие Егор утеплил опилками, которые привез с местной пилорамы за символические деньги — 20 кубов опилок за примерно 10−20 долларов Засыпал слоем в 20 см. Говорит, что со временем они утрамбовывались, слой уменьшился, но на температуре в доме и расходе газа это не отразилось.

— Сейчас иногда думаю, что можно докупить и раскатать поверх опилок каменную вату, но как-то постоянно руки не доходят.



На чердаке

Для тех, кто переживает по поводу пожаробезопасности, скажем, что на чердаке нет линий электропроводки. При необходимости используется лампа-переноска, которая запитывается от розетки в прихожей.

Только разумная экономия

«Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи» — так можно описать подход Егора и Анны при покупке «долгоиграющих» конструкций и систем. Например, он не экономил, покупая хорошие энергосберегающие стеклопакеты с многокамерным профилем «Рехау» и фурнитурой «Рото». Брал профиль с ламинированием — получилось на 30% дороже. А сэкономил на монтаже — ставил окна сам. Получилось примерно 3300 долларов.





— Правда, один стеклопакет в гостиной оказался бракованным — одна камера негерметична, там скапливается конденсат, — говорит Егор. — К сожалению, брак проявился только этой зимой, когда вышла гарантия производителя. Так что придется менять за свой счет.

Дверь из кухни на террасу выбирал из каталога немецкого производителя — такая дверь никогда не промерзнет, не покроется изнутри теплого помещения конденсатом или льдом при любом морозе. Стоила, правда, недешево — 600 евро со скидками. Входная вышла дешевле. Их монтажом Егор занимался сам.

На комплектации системы отопления хозяин дома тоже не экономил — заказал проект, купил качественные материалы: трубы, фитинги, коллекторы от известного бренда.

— А вот монтировал сам — инструмент выдали в фирме, продавшей все эти материалы, — рассказывает Егор. — Трубки теплого пола — а это практически во всем доме, кроме спален, — раскатали с отцом. Переживал, не будет ли протечек. Сейчас вижу, что все смонтировано герметично, давление в системе не падает.





Один недочет все же есть — по совету монтажников полотенцесушитель в санузле Егор запитал не от системы отопления, а от контура ГВС. По идее, таким образом «полотенчик» будет теплый всесезонно. Однако нужно было к этой системе отдельную линию циркуляции сделать, чтобы при включении из крана сразу лилась горячая вода.

Еще одна особенность — под окнами в комнатах стоит не один радиатор, а два.

— Изначально планировал устанавливать конденсационный котел, — объясняет Егор. — Эффективно он работает в том случае, если температура теплоносителя не выше 50−55 градусов. Идеально — с теплыми полами, где теплоноситель нагревается до 30 градусов. По теплорасчету проектировщиков, один радиатор при таких температурах не сможет нормально прогревать помещение. Поэтому решил поставить два. Но в итоге я посчитал, сколько сэкономит дорогой конденсационник по сравнению с обычным газовым, и понял, что разница в цене будет окупаться очень долго. Поэтому выбрал второй вариант. Необходимость двух радиаторов отпала — один теперь просто отключен.

Обвязку котельной Егор сделал с отцом.

— Ребята из горгаза, которые обслуживают котел, спрашивают: «А кто вам делал обвязку?», — смеется Егор. — Говорю, что приглашал крутых и дорогих специалистов. На самом деле за зиму, пока собирали силы и деньги к новому строительному сезону, я хорошо прокачал знания по системам отопления, гидравлике и прочему. Проект специалистов переделал немного — упростил его. Проектировщики мою задумку перерисовали. Можно было им же доверить работу по обвязке котельной, но я насмотрелся ютьюба и решил монтировать сам. Из роликов почерпнул знания, как это все сделать ровно, где должны стоять насосы, обратные клапана, расширительные баки и все остальное.





Если не вдаваться в технические подробности, то в системе Егора одновременно работает сразу несколько веток отопительной системы — теплые полы на 6 контуров, отдельно — радиаторы в жилых комнатах. Все автоматизировано и завязано на термодатчики в помещениях. Это позволяет поддерживать в них при необходимости разную температуру.

Гребенки, насосы, клапаны, трубы обошлись примерно в 2900 долларов. Подвод газа стоил порядка полутора тысяч долларов, еще 600 долларов — за ввод в дом.





Кстати, за отопление в январе (самый холодный месяц) семья заплатила всего 36 рублей за газ, при этом температура поддерживается в доме на уровне 23 градусов. Все коммунальные платежи (вода, газ, электричество, вывоз мусора) составляют порядка 80 рублей за дом в 100 м².

Экономия получилась на канализации — Егор купил на распродаже в военной части три квадратных «кольца» 2x2x1,5 м из бетона. В итоге получился герметичный бункер глубиной 4,5 м под машину-ассенизатор примерно за 100 долларов.

— Яму под него выкопали реально «за бутылку», — говорит Егор.

Электрика обошлась недорого. Ее сделал сосед-электрик.

— Я не разбирался в электрике и сам бы долго разбирался в теории про ноль и фазу, а нужно было сделать быстро перед штукатурными работами, — говорит Егор. — Да и много сэкономить не получится — работа дешевая была. Поэтому сам и не делал. А так все сделано хорошо и недорого — всего за 300 долларов. И это при том, что схема не самая простая, в доме много проходных выключателей.

Штробы под проводку Егор делал сам. Получилось, по его словам, не очень ровно и аккуратно, но под штукатуркой этого не видно. Так как вся поводка прокладывалась без проекта, ее он на всякий случай сфотографировал в каждой комнате. Провода и комплектация электрощитка стоили около 400 долларов.





За вентиляцию отвечают приточные клапаны в каждой жилой комнате, размещенные над окнами. Это, по сути, труба в стене с поролоновым фильтром внутри. Приток воздуха регулируется специальной диафрагмой. Устройства просты в использовании — вручную можно увеличить приток уличного воздуха, можно уменьшить или вовсе закрыть, если на улице сильный мороз. Егор говорит, что сам проветриватель стоит недорого — всего 30−35 рублей. Дороже просверлить отверстие в стене для их установки — аренда оборудования — около 100 долларов. Если приглашать специалиста, то они берут по 50 долларов за дырку.









— Поэтому решил сэкономить, сверлил стены сам, — говорит Егор. — Получилось не так быстро и ровно, как хотелось бы, зато бесплатно.

Отделка своими руками. Почти

Снаружи стены утеплены каменной ватой, покрыты декоративной штукатуркой. Эти работы Егор выполнял на пару с отцом. Утеплитель, штукатурный клей, сетка, спецгрунтовка и декоративка стоили около 2 тысяч долларов.

Штукатурить стены внутри Егор нанял специалиста — делали без маяков обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой. Получилось ровно и относительно недорого — около 350−400 с материалами. Шпаклевал уже сам — сначала потренировался на стенах в котельной, потом перешел на остальные помещения. Материалы (стеклосетка и шпатлевка) стоили еще пару сотен долларов.





Ванная комната в доме одна, зато большая — таких в квартирах не увидишь.

— Когда-то я была в США, видела, какие ванные у них в домах, поэтому с Егором решили, что у нас в доме не будет этих каморок, никаких раздельных санузлов, — говорит Анна.

Чтобы ее облицевать, приглашали плиточника из Молодечно. Он и стены, и полы всего по 6 долларов за м2 сделал.

А вот на кухне плитку Егор сам положил — на пол, сделал кухонный фартук. После такого опыта разложить ламинат по остальному дому не составило труда.

Дела для мастера

Стены, за исключением спальни (там обои), Егор покрасил. Нашлось время и место для творчества.

— Когда был пик пандемии, Егор неделю оставался дома на «удаленке», — говорит Анна. — Так просто сидеть он не умеет, поэтому решил сделать такой вот рисунок в стиле супрематизм на стене в столовой.





— Немного не попал в те цвета, которые задумывал…

— Ты слишком самокритичен, — смеется Анна.

Многое из мебели в доме Егор делает сам. После того, как была сделана кухня своими руками, Егор почувствовал в себе силы сделать кухонный стол по собственному проекту. Для него понадобился металлический профиль — из него мужчина сделал подстолье. Столешницу из дуба покупал у витебского ипэшника — она получилась дешевле (около 200 рублей), чем продаются в магазинах «Сделай сам».





— Скошенные углы у стола получились случайно — когда шлифовал, столешка упала и об бетон раскрошился один угол. Пришлось все так срезать.





На этом Егор не остановился. Например, сделал оригинальный светильник в коридоре. Он из шлифованных досок со встроенной светодиодной лентой на подвесах.





Еще одну реализованную задумку находим в гостиной — это шикарный подоконник под большим окном из слэба дуба (купил на лесопилке за небольшие деньги).





В доме много чего из «Икеи», но даже заводские изделия получают дизайнерские элементы ручной работы. Вот, например, ручки шкафа — их Егор сделал из дуба сам. Выглядят они лучше заводских, которыми комплектовался шкаф.





Житейские дела или зачем «топить крота»

9 мая 2019 года у Егора и Анны — свой День победы. После стольких лет строительства они наконец-то переехали из Минска в собственный дом. До стопроцентной готовности было еще далеко, многое делалось уже после заселения.



Кнопа — самая фотогеничная кошка в Красном. А может и в Беларуси

Дополнительно к дому пристроили гараж. Егор жалеет, что крышу накрыл ондулином, а не битумной черепицей. Впрочем, если об этом не говорить, то в глаза не бросается.

В прошлом году семье удалось отложить на плитку вокруг дома. За эту работу Егор не взялся — пригласил плиточников. Говорит, что результатом остались довольны — получилось и бюджетно, и качественно. И быстро — 120 «квадратов» за неделю замостили.





Анна говорит, что, поселившись в собственном доме, ее потянуло к огородничеству. На подоконниках уже тянутся зеленые ростки рассады — потеплеет, и их отправят в тепличку.

Но кое-что жизнь все же отравляет. Вернее, кое-кто (и это не сосед).

— Начался этот «капец» с прошлого августа, — говорит Егор. — Наш газон атаковали кроты. Перерыли всю лужайку. Что только не пробовали, чтобы от них избавиться — карбид, ловушки, шумовые отпугиватели, отравленные приманки, серные шашки — только что бомбу не кидали. Не помогло. Потом, похоже нашли один способ, который называем «топить крота». Заключается он в закачивании в норы воды из канализации. Смысл мероприятия не в том, что крот утонет. Оказывается, ему не нравятся запахи. Берем насос-«ручеек» и заливаем воду из септика в норы. Осенью мы так от них почти избавились — свежих рытвин стало значительно меньше. Весной собираемся повторить. Если не поможет, то придется сделать то, что нужно было сразу сделать — уложить под газон противокротиную сетку. Почему сразу не сделали? Да потому, что за одну зарплату и дом, и благоустройство делать одновременно не получается.





Сколько же стоило построить свой дом? Владельцы говорят, что, по приблизительным подсчетам, уложились в 45−50 тысяч долларов — со всей техникой и мебелью.

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