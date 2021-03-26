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В Минске водитель Skoda с 3,43 промилле протаранил припаркованный Renault
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил ДТП в столице,
По информации инспекторов, вечером 24 марта водитель Skoda ехал по по местному проезду со стороны улицы Пирогова в направлении улицы Серова, не справился с управлением и протаранил припаркованный Renault.
В аварии никто не пострадал. В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения — 3,43 промилле алкоголя. На нарушителя составили административный протокол.
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На нарушителя составили несколько административных протоколов.
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