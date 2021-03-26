В Гомеле в воскресенье приготовят 5 тысяч дешевых пицц. Рассказываем, каких и где

Источник материала: Tut.by

В воскресенье «Додо пицца» в Гомеле приготовит пять тысяч пицц по цене всего 3,99 рубля за штуку.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

День пиццы пройдет в «Додо-пицца» на Богдана Хмельницкого, 80А.

30 пиццеров без перерыва будут готовить классическую «Пепперони» диаметром 25 см. Для этого в пиццерию завезут полторы тонны теста, 600 кг сыра и более 600 кг томатного соуса.

Чтобы как можно больше гостей могли ее попробовать, в одном чеке по условиям акции может быть не более 5 пицц.

В феврале в Бресте в местной «Додо-пицце» готовили 3 тысячи дешевых пицц, а у ресторана, несмотря на морозную погоду, выстроилась 100-метровая очередь.

На минском празднике в 2020 году пиццерам, чтобы все успеть, пришлось работать до 2 часов ночи.