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Tesla начала продавать электрокары за биткоины. Но пока только в США

26.03.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в феврале этого года Tesla заявила, что предоставит клиентам возможность оплаты покупки своих электромобилей цифровой валютой. Сказано — сделано: на днях глава Tesla Илон Маск в своем Twitter сообщил, что компания уже принимает криптовалюту наряду с привычными способами оплаты.


На сайте Tesla говорится, что пока оплатить покупку биткоинами можно только в США, но в дальнейшем компания планирует предоставить такую возможность покупателям и в других странах. Как это будет реализовано, пока не до конца понятно, но в любом случае Tesla придется учитывать местное законодательство в отношении цифровой валюты.

Заявление Маска тотчас же повлияло на котировку биткоина, стоимость которого выросла до 56 тысяч долларов, однако по состоянию на вечер 25 марта курс несколько просел — до 51,7 тысячи.

В начале февраля стало известно о том, что компания Маска инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов — тогда его стоимость не превышала 40 тысяч долларов. Новость также привела к росту стоимости «битка», а если учесть нынешний курс, то вложения Tesla в криптовалюту уже принесли компании немалый доход.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Глава Tesla Илон Маск в своем Twitter сообщил, что компания уже принимает криптовалюту наряду с привычными способами оплаты.
 
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