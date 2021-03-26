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Tesla начала продавать электрокары за биткоины. Но пока только в США
Источник материала: Tut.by
Еще в феврале этого года Tesla заявила, что предоставит клиентам возможность оплаты покупки своих электромобилей цифровой валютой. Сказано — сделано: на днях глава Tesla Илон Маск в своем
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Заявление Маска тотчас же повлияло на котировку биткоина, стоимость которого выросла до 56 тысяч долларов, однако по состоянию на вечер 25 марта курс несколько просел — до 51,7 тысячи.
В начале февраля стало известно о том, что компания Маска инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов — тогда его стоимость не превышала 40 тысяч долларов. Новость также привела к росту стоимости «битка», а если учесть нынешний курс, то вложения Tesla в криптовалюту уже принесли компании немалый доход.
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Глава Tesla Илон Маск в своем Twitter сообщил, что компания уже принимает криптовалюту наряду с привычными способами оплаты.
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