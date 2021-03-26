Президент UFC заявил, что Хабиб не вернется

Источник материала: Tut.by

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что до последнего верил в возможное возобновление карьеры экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.



Фото: GiveMeSport

«Я говорил, что собираюсь давить на него какое-то время, сделать все, чтобы он вернулся.

Мы встречались, у нас были отличные беседы. Многое обсудили, но он готов завершить карьеру. Думаю, что это все. Не думаю, что вернется», — сказал Уайт.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов в прошлом году заявил о завершении карьеры в UFC. Он так и не проиграл ни одного поединка.