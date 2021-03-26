«Нужно защищаться от солнца». Онкодерматолог - о симптомах и лечении рака кожи

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Многие знают о необходимости использования кремов с SPF, чтобы защитить себя от рака кожи. Но что это за заболевание и какие у него симптомы? Когда нужно идти к врачу? Рак кожи и меланома — это одно и то же? На все важные вопросы HEALTH.TUT.BY ответил врач-онкодерматолог Владислав Чайковский.

Владислав Чайковский Врач онколог-хирург, онкодерматолог, заведующий хирургическим отделением поликлиники № 4 УЗ «Борисовская ЦРБ»

Почему появляется рак кожи? Рак кожи провоцирует хроническое фотоповреждение — частые загары на солнце, которые заканчиваются ожогами. Речь идет о людях, которые ежегодно подвергают свою кожу подобному стрессу: например, у жителей сельской местности рак кожи встречается чаще, чем у жителей города. При этом если вы пару раз обгорали, то это еще не значит, что теперь вам всю жизнь нужно бояться. Вторая причина — генетические нарушения, мутации. Рано или поздно клетки нашего тела «ломаются» и организм их ремонтирует. Но иногда, когда организм перестает справляться с ремонтом этих мутаций, появляются злокачественные опухоли. И не стоит забывать про возраст: чем старше человек, тем выше вероятность развития рака кожи.

Рак кожи и меланома — это одно и то же? Нет, это две разновидности злокачественных опухолей кожи, и у них разное происхождение. Рак образуется из кератиноцитов (основных клеток эпидермиса), а меланома — из меланоцитов, клеток, вырабатывающих пигмент. Эти опухоли имеют разную клинику и разные прогнозы течения. Рак кожи считается более безобидным, потому что он редко дает серьезные осложнения. Меланому же мы называем «черной королевой» онкологии, потому что такая опухоль даже меньше одного сантиметра уже может давать множественные метастазы.

Какие первые симптомы рака кожи? Обычно людей с раком кожи на начальных стадиях ничего не беспокоит. Таких пациентов на осмотр часто отправляют неравнодушные близкие, которые заметили новую родинку. Самые частые симптомы — воспаление какой-то родинки или появление новой, зуд. Симптомы неспецифические, поэтому желательно, чтобы человек, у которого есть предрасположенность к онкологии, приходил раз в год на осмотр кожи к дерматологу или онкологу. Боль, слабость, общее недомогание — это симптомы, которые, как правило, появляются уже с метастазами.

Рак кожи всегда определяют только по родинкам? Мы осматриваем всю кожу и абсолютно все родинки. Когда человек приходит на прием и хочет посмотреть какую-то из родинок, я говорю ему, что нужно посмотреть все. Дальше мы прощупываем лимфоузлы, щитовидную железу. У женщин еще и проводим пальпацию груди. Это правда необходимо: бывает так, что на прием приходят показать родинку, а при осмотре обнаруживается рак молочной железы.

Кто в группе риска возникновения рака кожи? Люди, чьи кровные родственники болели раком кожи или меланомой, люди пожилого возраста и те, кто часто получал солнечные ожоги.

Как часто нужно проверяться, чтобы вовремя обнаружить рак кожи? В нашей стране есть программа диспансеризации — прохождение ежегодной комиссии, в которую входит осмотр кожного покрова. Посещение дерматолога раз в год — обязательно. Если вы уже подозреваете у себя рак, нужно обращаться к специалисту (дерматологу или онкологу), который владеет дерматоскопией — неинвазивным методом диагностики кожи с помощью специального прибора. Это исследование помогает максимально рассмотреть образование.

Как быстро лечится рак кожи? Каковы шансы на полное исцеление? Если мы говорим о ранних стадиях — удаляем опухоль и забываем о ней. Причем процедура почти всегда проводится амбулаторно. Если стадия более поздняя, механизм примерно тот же, но с оговоркой: около 5% истинного рака кожи метастазирует. Но шансы на полное исцеление все еще очень высокие. Увы, если у человека поставлен такой диагноз, мы не можем дать гарантию, что рак не появится снова, но уже на другой части тела, так как у пациента есть предрасположенность к этому. Таких людей мы наблюдаем всю жизнь: первые пять лет у онколога, дальше — у дерматолога.

Что делать, чтобы уменьшить риск появления рака кожи? Защищаться от солнечных ожогов. Нужно использовать кремы с SPF, для белорусов фактор защиты должен быть не менее 20 SPF. А если человек выезжает в южные страны — не менее 50 SPF. Защитный крем при этом нужно наносить на лицо и на все тело. Нельзя посещать солярии: уже давно доказано, что они провоцируют развитие рака кожи. В онкологии самая лучшая профилактика — ранняя диагностика. Чем раньше нашли заболевание, тем лучше прогноз и быстрее излечение.