В Беларуси как на дрожжах растет количество убыточных предприятий

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе 2021 года по сравнению с таким же месяцем 2020 года увеличилось с 443 до 493 (на 11,3%), их удельный вес — с 28,8 до 32,1%.





Сумма чистого убытка убыточных организаций сократилась на 10,4% до 480,8 млн рублей, на одну организацию — на 19,5% до 975,2 тыс. рублей.

Чистая прибыль организаций на 1 февраля 2021 года составила 39 млн рублей против убытка в 100,4 млн в январе 2020 года.

Прибыль до налогообложения составила 142,4 млн против убытка в 34,8 млн в январе 2020 года.

Прибыль от реализации выросла на 44,8% до 855 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,9 и 9,9% соответственно (в январе 2020 года — 6,8 и 8,5%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 10 млрд 835,5 млн рублей (+25,2%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 24,7% до 8 млрд 657,8 млн рублей.

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