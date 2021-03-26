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Уже на этой неделе Национальный аэропорт Минск перейдет на весенне-летнее расписание полетов
Источник материала: Навiны
Уже в самое ближайшее время главная воздушная гавань страны перейдет на весенне-летнее расписание полетов.
Как сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск, это произойдет в воскресенье, 28 марта. Действовать расписание будет по 30 октября.
В этой связи по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.
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Уже в самое ближайшее время главная воздушная гавань страны перейдет на весенне-летнее расписание полетов.
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