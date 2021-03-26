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Телеведущий Владимир Познер хочет взять интервью с Лукашенко
Источник материала: Навiны
В эфире программы «Тузы» на радиостанции «Эхо Москвы» известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что хочет взять интервью у Александра Лукашенко.
На вопрос ведущего
Если же это зависило бы от самого Познера, то он сказал: «Возьму, конечно, обязательно. Кстати, Александр Григорьевич, если вы слушаете эту программу (…), я с удовольствием возьму у вас интервью».
Телеведущий заметил, что для этого готов приехать в Минск или организовать съемку, когда Лукашенко будет в Москве. «Программа «Познер» для вас открыта широко, так сказать, с разверстыми объятиями. С удовольствием. Так что имейте в виду», — подчеркнул он.
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В эфире программы «Тузы» на радиостанции «Эхо Москвы» известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что хочет взять интервью у Александра Лукашенко.
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