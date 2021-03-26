«Письма счастья» за техосмотр уже приходят

Источник материала: Onliner

В стране, похоже, началась третья волна очередей на диагностические станции, и не зря. Наш читатель прислал корреспонденту Onliner фотографию постановления, которое он получил за «управление ТС без гостехосмотра». Пока автовладелец отделался предупреждением.

Все так же, как и в случае с «письмами счастья» за скорость. Такое же постановление, фото автомобиля, описание обстоятельств совершения правонарушения.





Вот, как это работает: автовладелец получает первое такое постановление за непройденный техосмотр. Поэтому, как и говорили в МВД, выносится решение об освобождении от административной ответственности с вынесением предупреждения. Со второго раза, напомним, собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины (14,5 рубля). К ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо — собственник или владелец транспортного средства.

Важный нюанс: наш читатель, получивший предупреждение, рассказал, что попал на камеру за превышение скорости. И постановление за техосмотр пришло одновременно с «письмом счастья» за нарушение скоростного режима.

Напомним, 22 марта, МВД выступило с официальным заявлением : «Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки, организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра. Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС „Белтехосмотр“ на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление».

Хотите рассказать, каково теперь пройти техосмотр? Или уже получили постановление? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .