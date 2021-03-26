|
«Письма счастья» за техосмотр уже приходят
Источник материала: Onliner
В стране, похоже, началась
Все так же, как и в случае с «письмами счастья» за скорость. Такое же постановление, фото автомобиля, описание обстоятельств совершения правонарушения.
Вот, как это работает: автовладелец получает первое такое постановление за непройденный техосмотр. Поэтому, как и говорили в МВД, выносится решение об освобождении от административной ответственности с вынесением предупреждения. Со второго раза, напомним, собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины (14,5 рубля). К ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо — собственник или владелец транспортного средства.
Важный нюанс: наш читатель, получивший предупреждение, рассказал, что попал на камеру за превышение скорости. И постановление за техосмотр пришло одновременно с «письмом счастья» за нарушение скоростного режима.
Напомним, 22 марта, МВД выступило с официальным
Хотите рассказать, каково теперь пройти техосмотр? Или уже получили постановление? Пишите нам:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)