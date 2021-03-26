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По фактам «рельсовой войны» в Беларуси заведено 97 уголовных дел

26.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По фактам «рельсовой войны» в Беларуси заведено 97 уголовных дел

Белорусские прокуроры и следователи завели 97 уголовных дел по фактам так называемой «рельсовой войны».

Большинство фигурантов умышлено приводили в негодность железнодорожные пути и транспорт. В этом случае наказанием будет либо штраф, либо ограничение и лишение свободы – в зависимости от ущерба. Максимальный срок – до 15 лет. Четыре дела возбудили за терроризм и угрозу его совершения. Ещё есть дело за хулиганство. Впереди – судебные разбирательства.

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Белорусские прокуроры и следователи завели 97 уголовных дел по фактам так называемой «рельсовой войны». Большинство фигурантов умышлено приводили в негодность...
 
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