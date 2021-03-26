COVID-19: Европу накрыла третья волна пандемии

Источник материала: ОНТ

Третья волна пандемии началась в Европе. Ситуация вызывает серьёзное беспокойство – во многих странах инфекция время снова разрастается, заявила глава Еврокомиссии.



Стремительно растёт число инфицированных в Нидерландах, несмотря на ограничения. Сложная обстановка в Испании. Для прилета в Германию будет нужен обязательный отрицательный тест на COVID. Уже с воскресенья справку надо будет предъявлять перед вылетом. Скандал в Болгарии, где практически полный карантин. Премьер-министр сначала объявил об открытии крупных торговых центров. Но после волны возмущения со стороны владельцев закрытых театров и ресторанов решение об открытии магазинов отменили.

Большие надежды в ЕС возлагают на вакцинацию: к концу лета планируют привить 70% жителей, но пока прививки сделали лишь около 18 миллионов человек. Планы поставок вакцины срываются. Компания AstraZeneca в первом квартале поставила в четыре раза меньше доз, чем должна по контракту. Чтобы изменить ситуацию, в ЕС предлагают блокировать экспорт европейских препаратов до тех пор, пока не будет обеспечен внутренний рынок.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram