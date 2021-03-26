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Кошка не решилась запрыгнуть на тумбу и рассмешила всех: посмотрите, какая она неуклюжая!
Источник материала: ОНТ
В TikTok опубликовали ролик, в котором кошка пытается запрыгнуть на тумбу,
На видео видно, как кошка по имени Люси так и не решилась запрыгнуть на тумбу. Как правило, кошки – очень ловкие создания, но Люси покорила пользователей Сети своей нерешительностью и отсутствием грациозности. Видео набрало более 1 млн просмотров.
«Когда гравитация сильнее», «Кошка такая: "Не получилось и ладно", «Я именно так действую во всех жизненных ситуациях, лол», «Это очень смешно!», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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В TikTok опубликовали ролик, в котором кошка пытается запрыгнуть на тумбу, пишет ridus.ru. На видео видно, как кошка по имени Люси так и не решилась запрыгнуть на тумбу....
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