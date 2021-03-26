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Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН сделать самую лучшую вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получение отечественной вакцины от COVID-19 – это дело чести Минздрава и Национальной академии наук. Такая вакцина при этом должна быть лучшей. Президент подчеркнул это 26 марта на встрече с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем,
По словам Президента, в этом вопросе Беларуси, если понадобится, готова помочь китайская сторона.
Глава государства также поинтересовался, на каком уровне находится работа ученых Беларуси по разработке собственной вакцины.
Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране создаются дополнительные к российским мощности для производства вакцины. Не исключается, что создаваемый по российской технологии продукт в итоге будет востребован и в самой России.
Президент интересовался, как проходит вакцинация населения в Беларуси. Глава страны отметил, что ажиотажа в этом плане нет.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получение отечественной вакцины от COVID-19 – это дело чести Минздрава и Национальной академии наук. Такая вакцина...
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