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Французские аграрии вышли на протест на тракторах
Источник материала: ОНТ
Протест на тракторах! Французские аграрии напоминают властям о своём бедственном положении и многочисленных проблемах.
Протестующие блокируют движение на центральных улицах, а также привозят коровий навоз и шерсть к мэриям французских городов.
Доходы в сельском хозяйстве с каждым годом существенно падают. Аграрии винят в этом правительство Макрона, которое поддерживает не местных фермеров, а международные компании.
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Протест на тракторах! Французские аграрии напоминают властям о своём бедственном положении и многочисленных проблемах. Протестующие блокируют движение на...
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