Французские аграрии вышли на протест на тракторах

Источник материала: ОНТ

Протест на тракторах! Французские аграрии напоминают властям о своём бедственном положении и многочисленных проблемах.

Протестующие блокируют движение на центральных улицах, а также привозят коровий навоз и шерсть к мэриям французских городов.

Доходы в сельском хозяйстве с каждым годом существенно падают. Аграрии винят в этом правительство Макрона, которое поддерживает не местных фермеров, а международные компании.

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