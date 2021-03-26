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Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента США. Она закончилась неожиданно

26.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента США. Она закончилась неожиданно

Джо Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента США. Журналистам пришлось ожидать её больше двух месяцев. Еще никогда в американской истории глава государства так долго не тянул с подобным публичным выступлением. 

Журналисты спрашивали главу Белого дома о борьбе с эпидемией, иммиграции, контроле над оружием, законодательных инициативах и международных отношениях. Особо острых вопросов не было, соответственно, как и заявлений от президента. На цитаты его не разбирают. Сегодня мировая общественность бурно реагирует больше не на само событие, а на его формат.

Президент США использовал «шпаргалки» с подробным описанием ключевых моментов политики и личностей присутствующих журналистов. Глава Белого дома неоднократно забывал текст или терял собственную мысль, что никого особенно не удивило. Но в какой-то момент, когда журналисты были готовы задать очередной вопрос, Байден неожиданно захлопнул папку и направился к выходу, заявив, что ему пора. Так завершилась эта пресс-конференция – крайне неожиданно для всех участников. Последние слова американского президента потонули в возмущённом шуме.

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Джо Байден дал первую пресс-конференцию на посту президента США. Журналистам пришлось ожидать её больше двух месяцев. Еще никогда в американской истории глава...
 
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