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Меган Маркл уволила своего агента
Источник материала: ОНТ
Жена британского принца Гарри Меган Маркл уволила своего постоянного агента Ника Коллинза. Об этом
По сведениям источника, Маркл сотрудничала с Коллинзом со времен съемок в сериале «Форс-мажоры». Ник был агентом Меган даже после помолвки с принцем Гарри, он же помогал женщине в планировании «Мегзит».
Издание сообщает, что герцогиня Сассекская после сделки со Spotify и Netflix больше не работает с Коллинзом как с агентом. При этом Меган и Ник сохранили хорошие отношения, Маркл будет обращаться к давнему знакомому за консультациями.
Уточняется, что по контракту Ник получал 20% комиссии от доходов Меган. Услуги Коллинза в качестве агента стали излишними, так как Маркл в обозримом будущем не планирует соглашаться на работу в качестве актрисы.
Фото: instagram / sussexroyal
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Жена британского принца Гарри Меган Маркл уволила своего постоянного агента Ника Коллинза. Об этом информирует Daily Mail. По сведениям источника, Маркл сотрудничала с...
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