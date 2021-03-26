Белорус Олег Новицкий и его экипаж отправляются в космос

Источник материала: ОНТ

Последние приготовления, и поехали. Наш земляк космонавт Олег Новицкий и его экипаж 26 марта отправляются на Байконур, потом – в космос.

Единственное, что отделяет белоруса и его подопечных от звезд – прохождение заключительного этапа подготовки к старту транспортного корабля «Союз МС-18». На Байконуре космонавты будут тренироваться две недели. А полигоном для тренировок станет штатный корабль. После всех занятий – последний штрих: окончательная примерка скафандров. И – можно лететь.

Старт намечен на 9 апреля. Стыковка произойдет с российским сегментом МКС. Для белоруса Олега Новицкого это третья космическая экспедиция.

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