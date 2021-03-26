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"Моя собака сломалась!" 15 фото питомцев, с которыми что-то не так. Посмотрите на шестого хулигана!
Источник материала: ОНТ
Владельцам собак это знакомо - четвероногий друг может просто... сломаться! Мы собрали 15 фотографий питомцев, с которыми явно что-то не так.
Фото: kulturologia.ru, mur.tv, banana.by, ridus.ru
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Владельцам собак это знакомо - четвероногий друг может просто... сломаться! Мы собрали 15 фотографий питомцев, с которыми явно что-то не так. Фото: kulturologia.ru,...
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