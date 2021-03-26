Мощные торнадо обрушились на США

Источник материала: ОНТ

Cерия мощных торнадо обрушилась на США. Ураганный ветер сносил деревья, машины и даже дома.

Больше всего пострадал штат Алабама. Здесь сообщается как минимум о пяти погибших. Более 35 тысяч человек остались без электричества. В одном из городов даже ввели комендантский час, который продлится до понедельника.

Местные власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ведут поиски пострадавших. Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасности новых торнадо на юго-востоке страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram