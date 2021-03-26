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Мощные торнадо обрушились на США

26.03.2021 12:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощные торнадо обрушились на США

Cерия мощных торнадо обрушилась на США. Ураганный ветер сносил  деревья, машины и даже дома.

Больше всего пострадал штат Алабама. Здесь сообщается как минимум о пяти погибших. Более 35 тысяч человек остались без электричества. В одном из городов даже ввели комендантский час, который продлится до понедельника. 

Местные власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ведут поиски пострадавших. Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасности новых торнадо на юго-востоке страны.

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Cерия мощных торнадо обрушилась на США. Ураганный ветер сносил  деревья, машины и даже дома. Больше всего пострадал штат Алабама. Здесь сообщается как минимум о...
 
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